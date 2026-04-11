Где в Сыктывкаре ожидать «раскопок» в этом году

Для сыктывкарцев оказалось сюрпризом перекрытие улицы Интернациональная для ремонта водопровода. Подписчики нашего издания попросили редакцию уже сейчас выяснить, где еще в столице Коми этой весной и летом намечены работы на сетях водоснабжения, чтобы морально заранее быть готовыми к временным неудобствам. В важной для жителей теме разобралась корреспондент «Про Города».

Как ранее сообщало наше издание, в этот понедельник частично заблокировано движение транспорта на проезжей части улицы Интернациональная. Напомним, речь об участке от Бабушкина до Орджоникидзе. Корреспондент «Про Города» всю эту неделю ежедневно наблюдала за объектом. Свое обещание водоканал выполняет: бригада трудится с утра и до вечера беспрерывно. А все ради того, чтобы до конца мая капитально отремонтировать отрезок ветхой трубы и восстановить дорожное покрытие с последующим снятием ограничений движения машин.

Далее в планах предприятия в Сыктывкаре по улицам Сорокина, Витязевой и Радостной, а также в Выльгорте по улицам Цветочная, Солнечная и Рабочему проезду - строительство водопровода протяженностью 4,8 километра. Новые сети водоотведения появятся в этом году и на улице Советская в Выльгорте и некоторых участках райцентра Сыктывдинского района (наш водоканал обеспечивает водой не только Сыктывкар, но и соседнее село).

«По производственной программе в 2026-ом будет капитально отремонтировано 6,7 километра сетей водоснабжения и водоотведения, а реконструкцией удастся охватить 2,7 километра сетей», - уточнили нашему изданию в ресурсоснабжающей организации. Задумана реконструкция главного канализационного коллектора города (полтора километра) и укладка порядка пяти километров водопровода к частным жилым домам.

Кроме того: началась модернизация инженерно-технических сооружений на водозаборе. В этом году работы будут завершены.

Ожидается реконструкция канализационно-насосной станции на улице Савина и реконструкция напорного канализационного коллектора в рамках технического присоединения строящегося нового канализационного коллектора в поселке Краснозатонский.

По улице Пушкина, 6 в столице региона бригада водоканала капитально ремонтирует наружный водопровод, прослуживший с 1978 года, но давно изношенный. Будет заменено 93 метра сетей, включая ввод в дом.

«Используетм передовой бестраншейный метод: не роем траншеи, а протягиваем новые трубы буровой установкой. Жильцы на период работ продолжают получать в квартиры воду (по временному наземному водопроводу). Диаметр старой трубы – 100 миллиметров», - уточнили нам на предприятии. Прокладываемая новая труба – 110-миллиметровая из ПНД.

В микрорайоне Орбита на улице Печорская в рамках инвестиционной программы началась масштабная реконструкция одного из ключевых канализационных коллекторов. Он тоже уже «пожилой»: служил городу без малого 60 лет. Прежнюю керамическую сеть бригада меняет на новую из ПНД методом «труба в трубу» и открытым способом на участке почти в полкилометра.

Плюс - продолжается поэтапная замена главного напорного канализационного коллектора, которому более 35-ти лет. Из 20-ти с лишним километров коллектора от главной насосной станции «Тентюково» до канализационной насосной станции «Емваль», которая транспортирует все стоки города на очистные сооружения в Эжве, осталось заменить порядка девяти километров. Трубу из ветхого железобетона меняют на практичную из полиэтилена. Специалисты исследовательской лаборатории ультразвуковым дефектоскопом проверяют качество и надежность каждого соединительного шва.

В целом в 2026-ом будет заменено полторы тысячи метров канализационного коллектора благодаря инвестиционной программе (она стартовала в позапрошлом году и завершится в 2028-ом).

Уже не первый год в плотном сотрудничестве с администрацией города выстроена работа по синхронизации работ, связанных с реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни», в состав которого вошла ранее самостоятельная федеральная программа «ФКГС» («Формирование комфортной городской среды»). Ежегодно перед началом реализации этих программ по благоустройству дворов жилфонда и капитальному ремонту дорог водоканал проводит мероприятия по замене сетей водоснабжения и водоотведения на данных участках.

Так, в этом году будет проведена замена трубопроводов по улице Тентюковская (речь о домах под номерами: 115, 119, 121, 123 и 125).

Возвращаясь к объекту по улице Интернациональная, с которого мы начали данную статью: по завершению работ участок будет передам под капитальный ремонт дорожным службам. Мэрия четко контролирует синхронизацию раскопок всех ресурс ников на территории муниципального образования, чтобы дорожники приступали к своей миссии только после подземных трудов коммунальщиков, а не наоборот.

Галина СЕРГЕЕВА