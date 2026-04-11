5 дел, которые обязательно сделать с пионами весной – не упустите важный момент

Фото из архива "ПроГорода"

Пионы считаются долговечными и относительно неприхотливыми садовыми растениями, способными украшать участок десятилетиями. Их жизненный цикл начинается весной, когда формируется основа будущего цветения. В это время важно выполнить несколько ключевых процедур, которые определяют здоровье и декоративность куста на весь сезон.

Уборка зимнего укрытия и подготовка почвы После установления стабильной положительной температуры днем начинают постепенно снимать укрытие. Первым шагом является удаление тяжелых материалов, таких как слежавшаяся листва или опилки, чтобы дать почве прогреться. Легкий укрывной материал, например, лутрасил, можно оставить, но обеспечить вентиляцию через небольшие отверстия. Полностью его убирают, когда риск ночных заморозков ниже минус пяти градусов исчезает. Далее очищают территорию вокруг куста от прошлогодней травы и растительного мусора. Эти остатки могут служить источником грибковых инфекций или местом зимовки насекомых. Для безопасности их лучше собрать и утилизировать, например, сжечь. После очистки почву аккуратно рыхляют на глубину не более пяти-семь сантиметров, чтобы не повредить близко расположенные к поверхности корни. Это улучшает аэрацию и помогает земле прогреться. Если осенняя обрезка не была проведена, весной удаляют сухие и легко отделяющиеся стебли. Те стебли, которые еще крепко держатся, не стоит выдергивать, чтобы не травмировать почки возобновления. Их можно удалить позже, когда они окончательно высохнут.

Системная подкормка Первое внесение удобрений проводят ранней весной, часто по еще не растаявшей ледяной корке, когда ростки только появляются. В этот момент пиону необходим азот для формирования зеленой массы. Следует избегать его переизбытка, который может привести к чрезмерному росту листьев и слабому цветению. Рекомендуется распределить около 20 грамм мочевины в зоне вокруг куста, на расстоянии 20-30 сантиметров от центра, где находятся активные корни, и слегка заделать гранулы в почву. Вторая подкормка выполняется в период бутонизации. Здесь ключевую роль играют фосфор и калий, влияющие на формирование бутонов, размер и окраску цветков. Один из вариантов — использование раствора коровяка, разбавленного в соотношении 1:10, с добавлением сульфата калия и суперфосфата. Альтернативно можно применять комплекс минеральных удобрений, включающих суперфосфат, сульфат калия и небольшую долю аммиачной селитры.

Организация полива Весенний полив часто недооценивают, особенно если сезон сопровождается дождями. Однако пионы требуют влаги в фазах активного роста и бутонизации. При недостатке воды развитие бутонов может замедлиться, и цветы станут меньше. Полив проводят нечасто, примерно каждые семь-десять дней, но обильно, расходуя на взрослый куст одно-два ведра воды. Это обеспечивает насыщение почвы на глубину расположения основных корней. Поливать следует под корень, избегая попадания воды на листья и бутоны, чтобы снизить риск гнили. Эффективный метод — создание круговой канавки глубиной около 10 сантиметров на расстоянии 20-25 сантиметров от центра куста и подача воды непосредственно в нее.

Мульчирование и поддержание почвенной структуры После полива или сильного дождя на поверхности почвы может образоваться корка, препятствующая воздухообмену. Регулярное рыхление вокруг куста помогает разрушить эту корку и обеспечить доступ кислорода к корням. Глубина рыхления варьируется: вблизи стеблей она составляет не более пяти сантиметров, на удалении 25 сантиметров можно рыхлить на 10-15 сантиметров. Совместно с рыхлением проводят удаление сорняков, которые конкурируют с пионом за питательные вещества и могут быть источниками болезней. После очистки и рыхления почву мульчируют. Мульча сохраняет влагу, подавляет рост сорных растений и защищает корни от температурных колебаний. Используют торф, перегной или измельченную кору, формируя слой толщиной пять-семь сантиметров, не затрагивая основание куста, чтобы избежать его загнивания.

Профилактика заболеваний Пионы подвержены грибковым заболеваниям, в частности, серой гнили и мучнистой росой. Серая гниль особенно опасна, поскольку поражает все части растения и может привести к его гибели, часто развиваясь в сырую прохладную погоду. Для профилактики проводят опрыскивание медьсодержащими препаратами, например, однопроцентной бордоской жидкостью или фунгицидами типа ХОМ или Абига-Пик. Оптимальное время для обработки — сразу после появления первых ростков, до распускания листьев. Процедуру выполняют в сухую и безветренную погоду.

Экспертное уточнение: Своевременность весенних мероприятий критична для пионов. Например, слишком раннее полное удаление укрытия может подвергнуть молодые ростки заморозкам, а поздняя подкормка азотом уже в период бутонизации снизит качество цветения. Успех зависит от точного соблюдения последовательности и дозировок в соответствии с погодными условиями текущего сезона.

