Дело не в старости: ученые рассказали, как вернуть седине природный цвет

Появление седых волос принято считать неотъемлемым признаком старения. Однако иногда седина возникает неожиданно и раньше ожидаемого времени. В таких случаях причиной может быть не возраст, а дефицит ключевых питательных веществ в организме.

Четыре основных элемента, чья нехватка способна повлиять на пигментацию, — это медь, цинк, железо и витамин B12. Например, медь участвует в производстве меланина — того самого пигмента, который придает волосам цвет. Цинк поддерживает здоровье волосяных фолликулов, а дефицит железа или витамина B12 нередко связан с ранним поседением. Включение в рацион говяжьей печени, тыквенных семечек, чечевицы, морепродуктов и яиц может помочь восполнить их недостаток.

Распространено убеждение, что поседевшие волосы невозможно вернуть к прежнему цвету, поскольку ответственные за окраску клетки-меланоциты погибают. Однако современные исследования вносят в этот вопрос важные коррективы.

В 2021 году группа ученых Колумбийского университета под руководством Мартина Пикарда провела наблюдение за 14 добровольцами, которые фиксировали свой уровень стресса в дневниках. Анализ показал прямую связь между психологическим напряжением и появлением седины. Более того, было зафиксировано, что при снижении стресса некоторые волосы восстанавливали естественную пигментацию.

В рамках этого исследования был описан конкретный случай. У 30-летней женщины с черными волосами обнаружили два сантиметра седых корней. Учитывая среднюю скорость роста волос (1–1,3 см в месяц), стало ясно, что поседение произошло за два месяца — период, когда она переживала серьезный семейный конфликт. После примирения с супругом и нормализации психологического состояния отросшие волосы вернули свой исходный цвет.

Этот пример наглядно показывает, что способность управлять стрессом может влиять не только на эмоциональное состояние, но и на физиологические процессы, включая пигментацию волос.

В научной среде также обсуждается гипотеза о возможной связи между сединой и онкологическими рисками. Ее источником стало исследование японских ученых 2009 года, в котором упоминалась роль меланиновых стволовых клеток. Некоторые публикации превратно истолковали эти данные, заявив, что «седые волосы снижают риск рака».

На самом деле, профессор Дэвид Фишер из Гарвардского университета, комментируя работу, пояснил: речь шла только о поведении стволовых клеток в лабораторных условиях. Никаких сравнений заболеваемости среди людей с разным цветом волос не проводилось. Более того, статистически с возрастом риск развития онкологических заболеваний возрастает, что опровергает миф о «защитной» силе седины.

Экспертное уточнение: Восстановление цвета после поседения, вызванного стрессом, — процесс не мгновенный и наблюдается не у всех. Он связан с обратимыми изменениями в волосяных фолликулах, пока клетки, вырабатывающие пигмент, не подверглись необратимой дегенерации. Для устойчивого результата необходима длительная нормализация как эмоционального фона, так и нутритивного статуса организма.

Ранее мы писали:

