Изюм в пролете: выпекаю пасхальные куличи с маком — ореховый вкус сводит с ума, топ-рецепт в 2026 году

Фото из архива "ПроГорода"

В этом рецепте представлен пасхальный кулич с маком, который впечатлит домашних и гостей. Главные отличительные черты выпечки — влажная, нежная мякоть, гармоничная сладость и характерный ореховый оттенок вкуса от правильно подготовленного мака.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 300 г

Сметана (20%) — 200 г

Яйца — 3 шт.

Пищевой мак — 50 г

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 80 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. ложки

Пошаговый метод приготовления

Подготовка мака. Положите мак в миску и залейте только что вскипевшей водой. Накройте крышкой и оставьте на 15–20 минут. После этого тщательно сцедите жидкость через сито с мелкими ячейками. Эта процедура смягчает зерна и усиливает их аромат.

Приготовление основы. В объемной миске взбейте яйца с сахарным песком. Цель — добиться устойчивой светлой массы, похожей на пену. Добавьте к смеси сметану и растопленное, но не горячее сливочное масло. Перемешайте ингредиенты до однородного состояния.

Соединение компонентов. Всыпьте в жидкую основу подготовленный мак и распределите его равномерно. Просейте в эту же миску муку, предварительно смешанную с разрыхлителем. Аккуратно замесите гладкое тесто консистенции густой сметаны.

Выпечка. Переложите тесто в смазанную маслом форму, заполнив ее примерно на две трети. Выпекайте в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов, в течение 40–50 минут. Проверить готовность можно с помощью деревянной палочки: она должна выходить из центра кулича сухой и чистой.

Оформление. Полностью остывшую выпечку покрывают глазурью по выбору — например, сахарной или лимонной.

Экспертное уточнение: для равномерного подъема и красивой формы кулича лучше использовать высокую цилиндрическую форму небольшого диаметра. Если тесто начинает слишком быстро подрумяниваться, накройте верх фольгой. Такой кулич сохраняет свежесть дольше многих аналогов благодаря влажной структуре, но хранить его лучше в герметичном контейнере при комнатной температуре не более трех суток.

