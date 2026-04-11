Расходы на управление и коммерцию у компаний Коми выросли на 10% в 2025 году

Крупный и средний бизнес региона в прошедшем году продолжил тенденцию роста непроизводственных расходов, соответствующую общероссийской динамике. Согласно исследованию FinExpertiza (Финэкспертиза), управленческие и коммерческие затраты предприятий региона увеличились на 10%, достигнув 94,7 миллиарда рублей против 86,1 миллиарда в 2024 году.

При этом показатель 2025 года всё ещё не достиг уровня 2023 года, когда расходы этой категории составляли 118,6 миллиарда рублей. В пересчёте на одну компанию рост оказался ещё более существенным: средние траты выросли на 14,4% — с 368 миллионов до 421,1 миллиона рублей (в 2023 году этот показатель составлял 488 млн).

Данная ситуация в Коми отражает общероссийский тренд. По стране в целом коммерческие и управленческие расходы средних и крупных предприятий за 2025 год выросли на 8%, или на 2,8 триллиона рублей, достигнув 37,2 триллиона. Средние затраты на одно предприятие увеличились на 4,7%, до 585 миллионов рублей. Наибольшие суммы на эти цели тратили компании Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Московской области, столицы России и Ханты-Мансийского автономного округа.

Наиболее заметный рост непроизводственных расходов в масштабах страны наблюдался в таких сферах, как торговля, обрабатывающая промышленность, энергетика, добыча полезных ископаемых и научная деятельность. Пишет БНК.

