Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сыктывкарские качели вернутся на площадь «под часами» после судебного решения

Сыктывкарские качели вернутся на площадь «под часами» после судебного решения

Возвращение качелей после устранения нарушений должно стать примером системного решения проблем, выявляемых в рамках судебных и прокурорских проверок.

Администрация города назначила сроки возобновления качелей на популярную городскую площадку «под часами». Ожидается, что новые игровые конструкции появятся там до конца мая 2026 года. Пишет Комиинформ.

Решение об установке качелей стало следствием судебного предписания. Сыктывкарская Фемида обязала городские власти привести оборудование детской площадки в соответствие с требованиями ГОСТа. Ранее, в 2025 году, качели демонтировали по решению суда после проверки прокуратуры. Поводом послужила жалоба местной жительницы, чей ребенок получил травму при падении с одного из аттракционов.

Как сообщили в мэрии Сыктывкара, в конце первого месяца весны был заключен договор на поставку новых качелей, полностью соответствующих техническому заданию. Срок исполнения контракта составляет 30 дней. В настоящее время идут организационные работы, направленные на то, чтобы в установленные сроки — до конца мая — горожане вновь смогли воспользоваться обновленной площадкой.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+