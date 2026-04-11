Сыктывкарские качели вернутся на площадь «под часами» после судебного решения

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Возвращение качелей после устранения нарушений должно стать примером системного решения проблем, выявляемых в рамках судебных и прокурорских проверок.

Администрация города назначила сроки возобновления качелей на популярную городскую площадку «под часами». Ожидается, что новые игровые конструкции появятся там до конца мая 2026 года. Пишет Комиинформ.

Решение об установке качелей стало следствием судебного предписания. Сыктывкарская Фемида обязала городские власти привести оборудование детской площадки в соответствие с требованиями ГОСТа. Ранее, в 2025 году, качели демонтировали по решению суда после проверки прокуратуры. Поводом послужила жалоба местной жительницы, чей ребенок получил травму при падении с одного из аттракционов.

Как сообщили в мэрии Сыктывкара, в конце первого месяца весны был заключен договор на поставку новых качелей, полностью соответствующих техническому заданию. Срок исполнения контракта составляет 30 дней. В настоящее время идут организационные работы, направленные на то, чтобы в установленные сроки — до конца мая — горожане вновь смогли воспользоваться обновленной площадкой.

