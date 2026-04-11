9 главных трендов маникюра на 2026 год, которые сделают образ стильным и завершенным

Маникюрные тренды 2026 года формируются вокруг баланса: они сочетают успокаивающие и одновременно энергичные тона, развивая идеи предыдущего сезона. Стилисты отмечают, что ключевой запрос — найти цветовую гамму, которая объединяет мягкие пастельные и глубокие насыщенные оттенки. Год определяет эстетика, где футуристичная нежность встречается с практичным минимализмом.

Яркие и сложные дизайны постепенно уступают место лаконичным решениям. В центре внимания оказываются благородные цвета и текстуры, призванные подчеркнуть естественную красоту рук, а не отвлекать внимание. Глянцевые издания формулируют главный принцип сезона: ногти должны выглядеть как органичное и изысканное продолжение личного стиля.

Вот девять актуальных направлений, которые будут определять образцы в маникюрных студиях в течение всего года.

Облачный белый Цвет года по версии Pantone, описанный как «пустое и безмятежное пространство», уже утвердился в маникюрных палитрах. Этот холодный белёсый оттенок создает ощущение чистоты и простора, выступая идеальным фоном для творческого самовыражения. Эксперты прогнозируют, что именно он станет одним из самых востребованных в 2026 году, дополнив спектр теплых белых, сероватых и ванильных тонов.

Вертикальный контур Техника, набирающая популярность, основана на визуальной коррекции. На весь ноготь наносится светлая или нейтральная база, после чего по центру создается тонкая вертикальная линия более темным или контрастным лаком. Этот графичный прием притягивает взгляд и создает иллюзию удлиненной ногтевой пластины, делая пальцы изящнее. Минималистичный вариант одинаково хорошо смотрится на коротких и средних ногтях.

Глубокий синий В новом сезоне этот цвет занимает место классического черного. Речь идет о насыщенном оттенке, напоминающем ночное небо или морскую глубину. Он выглядит строго, интеллигентно и современно, предлагая альтернативу традиционному темному маникюру с добавлением цветового акцента. Такой тон универсально сочетается как с деловым костюмом, так и с повседневной джинсовой одеждой.

Розово-персиковый нюд Бежевую гамму сменяет нежный розовый с персиковым подтоном. Эстетика чистоты и сдержанной роскоши сохраняется, но приобретает более индивидуальный характер. Этот оттенок, близкий к естественному цвету ногтевой пластины, придает рукам здоровое сияние и визуальную ухоженность. Ключевое условие — полупрозрачное, словно вуаль, покрытие, создающее эффект идеальной натуральной поверхности.

Дымчато-фиолетовый Сложный фиолетовый оттенок с сероватой дымкой, ассоциирующийся с драгоценным аметистом в сумеречном свете. Он сохраняет легкую мистическую ноту, оставаясь при этом сдержанным вариантом для повседневного использования. Цвет становится удачным выбором для тех, кто ищет альтернативу классической палитре, но не готов к ярким экспериментам.

Теплый шоколад Коричневая палитра уверенно держит позиции. Вместо контрастных решений стилисты рекомендуют выбирать уютные оттенки — от карамельного и цвета эспрессо до глубокого горького шоколада. Такой тон мягче черного, выглядит благородно и выигрышно сочетается с золотыми украшениями, добавляя образу теплоты и глубины.

Приглушенный малиновый Это глубокий красно-малиновый оттенок, смягченный матовым или атласным финишем, напоминающий иней на ягодах. Цвет сохраняет насыщенность, но не становится кричащим, излучая элегантность и современную роскошь. Тренд отражает общее возвращение красных тонов в простых и уверенных трактовках.

Мятно-шалфейный Зеленая гамма продолжает развиваться, смещаясь от ярких травяных оттенков к сложным приглушенным тонам: хаки, оливе, мху. Мягкий шалфейно-зеленый цвет с холодным подтоном излучает спокойную позитивную энергетику. Этот природный оттенок универсален для любого сезона, добавляя образу стильную весеннюю ноту без излишней навязчивости.

Пудровый лавандовый Для тех, кто предпочитает фиолетовую гамму, но в более легкой трактовке, чем дымчато-фиолетовый, актуален нежный лиловый с пудровым эффектом. Этот забытый в прошлых сезонах оттенок возвращается, привнося в образы мягкость и воздушный шарм.

Экспертное уточнение: при выборе модного оттенка учитывайте не только цвет, но и тип покрытия. В тренде остаются матовый, атласный и мягкий глянец. Для сложных оттенков, таких как дымчато-фиолетовый или глубокий синий, рекомендуется использовать базу под лак, чтобы предотвратить возможное пигментирование ногтевой пластины. Для нюдовых полупрозрачных покрытий ключевым является идеально ровное нанесение в два тонких слоя — это позволяет избежать эффекта липкости и добиться естественного сияния.

