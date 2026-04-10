В Коми из огня спасли 10 человек Фото ГУ МЧС по Коми

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре пожара в разных населённых пунктах. По информации регионального управления МЧС России, в ходе ликвидации возгораний в Сыктывкаре и Сосногорске сотрудники экстренных служб эвакуировали 24 человека, ещё 10 удалось спасти из опасных зон.

Инцидент в Сосногорске произошёл в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в 5‑м микрорайоне. Бригада пожарных оперативно отреагировала на вызов и сдержала распространение огня — площадь возгорания составила 20 кв. м. Спасатели эвакуировали 12 жильцов здания, а специалисты газодымозащитной службы вызволили из опасной зоны пятерых человек. К счастью, никто не пострадал. Эксперты предполагают, что источником пожара стала неисправность электрооборудования.

Схожий случай зафиксирован в Сыктывкаре, в районе Дырнос: там загорелась квартира, но силы МЧС быстро взяли ситуацию под контроль — огонь локализовали на площади 40 кв. м. В процессе реагирования на происшествие эвакуировали 12 человек, из них пятеро были непосредственно спасены сотрудниками МЧС. Пострадавших нет; по предварительной версии, причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.

Девятого апреля в Ухте случилось два пожара. Первый возник на территории транспортной компании, расположенной на улице Западной, второй — в гараже на улице Социалистической. Возгорание в гараже удалось оперативно ликвидировать: площадь поражения составила всего 3 кв. м, пострадавших не зафиксировано. Специалисты предполагают, что причиной инцидента стала неисправность электрооборудования.

На фоне роста числа подобных происшествий региональное управление МЧС России по Республике Коми обращается к жителям с важным напоминанием о соблюдении мер пожарной безопасности:

  • воздержитесь от курения в жилых помещениях;
  • обеспечьте недоступность спичек и зажигалок для детей;
  • пользуйтесь исключительно исправными электроприборами, оснащёнными терморегуляторами;
  • избегайте перегрузки электросети и регулярно проверяйте состояние электропроводки;
  • перед уходом из дома отключайте электроприборы от сети;
  • при эксплуатации печей соблюдайте правила: используйте предтопочные листы, не топите с открытой дверцей, избегайте перекаливания, не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости для розжига и никогда не оставляйте печь без присмотра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми сотрудники МЧС из-за пожара в жилом доме эвакуировали пять человек.

