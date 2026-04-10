Убийца продавца торгового павильона в Сыктывкаре признан виновным спустя 12 лет

Фото: СУ СК России по Республике Коми

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Николай Г., ранее неоднократно судимый, признан виновным в разбое, сопряженном с тяжкими телесными повреждениями, и убийстве.

Следствие установило, что в апреле 2014 года мужчина напал на торговый павильон, расположенный на улице Кутузова. Во время разбойного нападения он нанес продавщице множественные ножевые ранения, похитил денежные средства из кассы и скрылся. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Несмотря на незамедлительно организованные розыскные мероприятия, установить личность и местонахождение преступника тогда не удалось. Дело возобновили в рамках системной работы.

Ключом к раскрытию преступления стали биологические образцы, полученные у мужчины при отработке его причастности к другим кражам. Результаты экспертизы запаховых следов, сравнившей вещи потерпевшей с образцом, изъятым у подозреваемого, дали положительный результат.

В августе 2025 года Николай Г. был задержан сотрудниками полиции в Краснодарском крае. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Присяжные признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. В скором времени суд приступит к оглашению приговора.

