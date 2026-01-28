Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре охранник ночного клуба переломал кости посетителю из-за пьяных выходок

В Сыктывкаре охранник ночного клуба переломал кости посетителю из-за пьяных выходок Фото "Про Город"

Инцидент произошел в увеселительном заведении и повлек за собой возбуждение уголовного дела. Детали сообщает пресс-служба надзорного органа региона.

Заместитель городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 21-летнего экс-охранника ночного клуба. Ему инкриминируют умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Согласно материалам следствия, в декабре прошлого года между обвиняемым и посетителем возникла ссора. В процессе выяснения обстоятельств охранник применил силу, совершив бросок, в результате которого потерпевший получил серьезные повреждения, в частности, перелом челюсти и руки.

Обвиняемый утверждает, что действовал в рамках предотвращения нарушений порядка. По его словам, посетитель был сильно пьян, игнорировал просьбы покинуть помещение и проявлял агрессию. После случившегося, охранник оказал первую помощь пострадавшему и вызвал медиков.

Дело передано в суд для вынесения решения.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники выманили у жительницы Сыктывкара 850 тысяч рублей.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+