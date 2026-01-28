В Сыктывкаре охранник ночного клуба переломал кости посетителю из-за пьяных выходок
- 14:30 28 января
- Инесса Богатая
Инцидент произошел в увеселительном заведении и повлек за собой возбуждение уголовного дела. Детали сообщает пресс-служба надзорного органа региона.
Заместитель городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 21-летнего экс-охранника ночного клуба. Ему инкриминируют умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
Согласно материалам следствия, в декабре прошлого года между обвиняемым и посетителем возникла ссора. В процессе выяснения обстоятельств охранник применил силу, совершив бросок, в результате которого потерпевший получил серьезные повреждения, в частности, перелом челюсти и руки.
Обвиняемый утверждает, что действовал в рамках предотвращения нарушений порядка. По его словам, посетитель был сильно пьян, игнорировал просьбы покинуть помещение и проявлял агрессию. После случившегося, охранник оказал первую помощь пострадавшему и вызвал медиков.
Дело передано в суд для вынесения решения.
