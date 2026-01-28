Логотип новостного портала Прогород
Мошенники выманили у жительницы Сыктывкара 850 тысяч рублей

В полицию обратилась женщина 1978 года рождения, ставшая жертвой сложной схемы обмана. Неизвестный, представившийся курьером, сообщил ей о прибытии посылки и запросил СМС-код для оформления доставки. Об этом сообщает МВД по Коми.

Вскоре после этого с женщиной связалась мнимая сотрудница банка, заявившая о взломе ее личного кабинета на "Госуслугах" и оформлении доверенности на иностранца.

Под предлогом защиты сбережений, мошенница убедила женщину установить специальное приложение для дальнейшего общения. Затем в дело вступил лже-сотрудник Центрального банка, который посоветовал снять все деньги и перевести их на "защищенный счет", гарантируя возврат средств после расследования.

Поверив в обман, жительница Сыктывкара через банкомат перевела 850 тысяч рублей своих сбережений на счета, указанные злоумышленниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч.3 ст. 159 УК РФ). Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

