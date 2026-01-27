“Сыктывкар чем-то похож на мой родной Питер”: звезда телесериалов и театра Александр Мартынов провел мастер-класс для сыктывкарских блогеров
- 10:30 27 января
- Никита Чернов
26 января в Эжвинском ДКБ прошел спектакль по роману Николая Гоголя “Мертвые души”. В рамках театральной постановки выступили известные актеры кино и сериалов России: Арарат Кещян, Владимир Фекленко, Елена Головизина и другие. Среди них – Александр Мартынов, который не только успешно снимается в ряде фильмов, но и является резидентом сообщества блогеров “Инсайт Люди”.
За несколько часов до представления, Александр встретился с местными инфлюенсерами, чтобы провести для них мастер-класс, а также ответить на самые интересные вопросы из театральной и актерской жизни.
На самом старте встречи, актер сразу спросил у блогеров о том, что они сами хотят от него узнать, а также попросил их рассказать о своем опыте в работе с аудиторией.
На протяжении практически трех часов, звезда телеэкрана учил убирать страх выступлений для почти двадцати сыктывкарских блогеров. Александр провел актерско-пластический мастер-класс, где поделился с участниками комплексом упражнений для приобретения профессиональных навыков актерской игры.
После продолжительного мастер-класса, Александр дал небольшое интервью журналисту “Про Города”.
– Насколько мы знаем, сразу после аэропорта вы решили прогуляться по нашему городу. Как вам Сыктывкар?
– Я у вас не первый раз, но впервые так подробно увидел ваш центр и исторические здания. Мне чем-то это напоминает мой родной Санкт-Петербург в архитектурном плане. А вообще прикольно, что у вас сразу после аэропорта центр города практически.
– У вас продолжаются гастроли по Коми. Что вы ожидаете от зрителей нашего региона на спектакле?
– Искреннего включения в нашу историю и наверно, какого-то энергообмена. На самом деле, это мы к вам приехали, и наверно вы ожидаете от нас профессионализма и интересной постановки.
– Тяжело ли артисту из маленького города “пробиться” на большую сцену в столицу?
– Иногда людям из небольших городов даже проще “пробиться”, потому что у них есть этот напор и желание куда-либо попасть. Те, кто изначально родился в больших городах – Москва и Санкт-Петербург – они более расслабленные. К чему им еще стремиться? Но так не всегда. Это мой результат анализа за годы наблюдений.
– К чему лежит ваша душа? К съемкам или работе в театре перед зрителями?
– Наверно, в первую очередь, это театр. Живое общение, которое происходит именно сегодня и только так.
– Какие теплые слова вы бы хотели передать сыктывкарцам?
– Спасибо вам за гостеприимство. Берегите родной язык, природу и землю. Наверно, это самое главное. Будьте счастливы и берегите друг друга.