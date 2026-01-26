В Сыктывкаре Минприроды Коми разбирается с жалобами на загрязнение воздуха в промышленной зоне

Жители поселка Нижний Чов обратились в Министерство с коллективной жалобой. По их словам, предприятия, расположенные в Човском промышленном узле, регулярно сжигают отходы, в том числе автомобильные покрышки и остатки древесины, особенно интенсивно – в ночное время. Это приводит к появлению едкого дыма, копоти и сажи, отравляющих воздух. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минприроды Коми заявили, что организовали работу по рассмотрению обращений граждан. В конце декабря прошлого года специалисты ведомства провели внеплановую проверку территории близ предприятий. Визуальных признаков несанкционированного сжигания отходов обнаружено не было, однако были зафиксированы выбросы серого и серо-белого цвета из труб предприятий.