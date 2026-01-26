В Сыктывкаре Минприроды Коми разбирается с жалобами на загрязнение воздуха в промышленной зоне
- 13:45 26 января
- Инесса Богатая
Жители поселка Нижний Чов обратились в Министерство с коллективной жалобой. По их словам, предприятия, расположенные в Човском промышленном узле, регулярно сжигают отходы, в том числе автомобильные покрышки и остатки древесины, особенно интенсивно – в ночное время. Это приводит к появлению едкого дыма, копоти и сажи, отравляющих воздух. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Минприроды Коми заявили, что организовали работу по рассмотрению обращений граждан. В конце декабря прошлого года специалисты ведомства провели внеплановую проверку территории близ предприятий. Визуальных признаков несанкционированного сжигания отходов обнаружено не было, однако были зафиксированы выбросы серого и серо-белого цвета из труб предприятий.
Все полученные обращения были перенаправлены в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и администрацию Сыктывкара для проведения дополнительных проверок. Предприятиям промзоны направлены запросы с требованием дать пояснения по фактам, изложенным в жалобах.
В середине января после сигнала от местной жительницы о выбросе черного дыма с сажей была проведена повторная проверка. На этот раз были зафиксированы выбросы черного дыма из трубы, предположительно принадлежащей одному из городских предприятий. Материалы проверки переданы в Росприроднадзор для принятия мер, так как данное предприятие подлежит федеральному экологическому надзору.
Минприроды Коми проводит анализ отчетов предприятий и выявляет компании, осуществляющие выбросы без постановки на государственный учет. Ведомство планирует дополнительные обследования. Ситуация находится на контроле Министерства, взаимодействие с надзорными органами и реагирование на обращения граждан продолжается. Соблюдение природоохранного законодательства названо приоритетом нацпроекта "Экологическое благополучие".
