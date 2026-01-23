Сыктывкарские компании активно привлекают самозанятых к работе

Опрос показал, что 19% предприятий города пользуются услугами данной категории специалистов. Интересно, что и малый, и средний бизнес проявляют одинаковый интерес к сотрудничеству с самозанятыми. Об этом сообщает Суперджоб.

К концу 2025 года, по официальным данным, число зарегистрированных самозанятых в стране достигло 14, 6 миллиона человек.