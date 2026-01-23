Сыктывкарские компании активно привлекают самозанятых к работе
- 18:30 23 января
- Инесса Богатая
Опрос показал, что 19% предприятий города пользуются услугами данной категории специалистов. Интересно, что и малый, и средний бизнес проявляют одинаковый интерес к сотрудничеству с самозанятыми. Об этом сообщает Суперджоб.
К концу 2025 года, по официальным данным, число зарегистрированных самозанятых в стране достигло 14, 6 миллиона человек.
Исследование выявило, что самозанятые востребованы для выполнения конкретных проектов, узкоспециализированных задач и оказания вспомогательных услуг, которые не требуют постоянного сотрудника в штате. Анализ комментариев участников опроса позволил определить наиболее популярные сферы применения труда самозанятых.
Лидирующие позиции занимают строительство и проектирование, за ними следуют логистика и грузоперевозки. Сфера информационных технологий также вошла в тройку лидеров. Кроме того, бизнес активно использует услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.
Топ-10 сфер деятельности, в которых востребованы самозанятые (по результатам анализа комментариев):
- Строительство и проектирование
- Логистика и грузоперевозки
- Информационные технологии
- Дизайн
- Кадры, управление персоналом, охрана труда
- Маркетинг, реклама, PR
- Бухгалтерия, финансовый консалтинг
- Редактура, копирайтинг
- Юриспруденция, право
- Переводы