Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сыктывкарские компании активно привлекают самозанятых к работе

Сыктывкарские компании активно привлекают самозанятых к работеФото "Про Город"

Опрос показал, что 19% предприятий города пользуются услугами данной категории специалистов. Интересно, что и малый, и средний бизнес проявляют одинаковый интерес к сотрудничеству с самозанятыми. Об этом сообщает Суперджоб.

К концу 2025 года, по официальным данным, число зарегистрированных самозанятых в стране достигло 14, 6 миллиона человек.

Исследование выявило, что самозанятые востребованы для выполнения конкретных проектов, узкоспециализированных задач и оказания вспомогательных услуг, которые не требуют постоянного сотрудника в штате. Анализ комментариев участников опроса позволил определить наиболее популярные сферы применения труда самозанятых.

Лидирующие позиции занимают строительство и проектирование, за ними следуют логистика и грузоперевозки. Сфера информационных технологий также вошла в тройку лидеров. Кроме того, бизнес активно использует услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

Топ-10 сфер деятельности, в которых востребованы самозанятые (по результатам анализа комментариев):

  • Строительство и проектирование
  • Логистика и грузоперевозки
  • Информационные технологии
  • Дизайн
  • Кадры, управление персоналом, охрана труда
  • Маркетинг, реклама, PR
  • Бухгалтерия, финансовый консалтинг
  • Редактура, копирайтинг
  • Юриспруденция, право
  • Переводы

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+