Общественники ускорили замену счетчика ветерану в Сыктывкаре
- 18:30 16 января
- administrator
Что вам делать, если в квартире внезапно отключился свет, а в щитке на лестничной клетке счетчик засбоил? С примером такой ситуации, случившейся у ветерана столицы Коми в местечке Верхний Чов, разобрался «Про Город».
У пожилого сыктывкарца квартира расположена в 63-м доме местечка Верхний Чов. Пятиэтажке уже сорок лет. Сам он там проживает два десятка лет. Вспоминает, что прежде таких ситуаций, как во время этим январских праздников, еще не происходило.
«Утром проснулся, поскольку светает не рано, решил на кухне включить свет. А его нет. Обошел все комнаты - везде люстры не работали», - вспоминает пенсионер.
Он вышел на лестничную клетку, чтобы проверить счетчик. Оказалось, тот перестал работать. Пожилой горожанин обратился в Коми энергосбытовую компанию, которая отвечает за электросчетчики.
«Мне сказали ожидать до 15-ти дней. Понятно, что такой срок - нормативный, и касается любых ситуаций, когда поломался прибор учета. Но поскольку у меня в жилье отключено электричество, хотелось побыстрее, конечно, чтобы поставили новое оборудование», - высказался ветеран. Он подождал еще несколько суток.
А затем для ускорения урегулирования ситуации обратился в постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми. Ее председатель Дарья Шучалина пояснила «Про Городу», что вопрос удалось решить за сутки после поступления сигнала от пожилого жителя Чова благодаря соответствующей просьбе, адресованной ею к руководству компании.
«В итоге через день ветерану счетчик заменили. Прежний отправлен на завод-изготовитель для выяснения причины сбоя. Это важно, поскольку компания не отключала электроэнергию в жилье пенсионера. Так что причины самоотключения электроэнергии еще предстоит выяснить и проанализировать. Вместе с тем, новый прибор учета оперативно смонтирован, работает он надлежащим образом, фиксируя показания потребления ветераном электричества», - уточнила нашему изданию общественница.
И добавила читателям «Про Города», что если у вас ни с того ни с сего отключился свет - первым делом следует звонить в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании, ТСЖ или ЖСК, чтобы их электрики пришли и на месте разобрались с проблемой. А затем уже, если выяснится, что и счетчик вышел из строя, необходимо подать заявку в КЭСК и дождаться замены давшего сбой оборудования.
Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора