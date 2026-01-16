Общественники ускорили замену счетчика ветерану в Сыктывкаре

Что вам делать, если в квартире внезапно отключился свет, а в щитке на лестничной клетке счетчик засбоил? С примером такой ситуации, случившейся у ветерана столицы Коми в местечке Верхний Чов, разобрался «Про Город».

У пожилого сыктывкарца квартира расположена в 63-м доме местечка Верхний Чов. Пятиэтажке уже сорок лет. Сам он там проживает два десятка лет. Вспоминает, что прежде таких ситуаций, как во время этим январских праздников, еще не происходило.

«Утром проснулся, поскольку светает не рано, решил на кухне включить свет. А его нет. Обошел все комнаты - везде люстры не работали», - вспоминает пенсионер.

Он вышел на лестничную клетку, чтобы проверить счетчик. Оказалось, тот перестал работать. Пожилой горожанин обратился в Коми энергосбытовую компанию, которая отвечает за электросчетчики.