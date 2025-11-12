Лже-сотрудники банка обманули 14-летнего школьника из Сыктывкара на крупную сумму

В полицию обратилась женщина, родившаяся в 1990 году, с сообщением о том, что ее сын стал жертвой мошеннической схемы и перевел значительную сумму на так называемый "защищенный счет".

Согласно материалам дела, на телефон мальчика поступил звонок от неизвестного, который представился работником Центрального банка. Звонивший сообщил, что аккаунт матери на портале "Госуслуги" был взломан, и ее сбережения в опасности. Под предлогом защиты средств он потребовал от подростка следовать определенным указаниям.