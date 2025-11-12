Лже-сотрудники банка обманули 14-летнего школьника из Сыктывкара на крупную сумму
- 12:45 12 ноября
- Инесса Богатая
В полицию обратилась женщина, родившаяся в 1990 году, с сообщением о том, что ее сын стал жертвой мошеннической схемы и перевел значительную сумму на так называемый "защищенный счет".
Согласно материалам дела, на телефон мальчика поступил звонок от неизвестного, который представился работником Центрального банка. Звонивший сообщил, что аккаунт матери на портале "Госуслуги" был взломан, и ее сбережения в опасности. Под предлогом защиты средств он потребовал от подростка следовать определенным указаниям.
Сначала злоумышленник, маскируясь под "проверку", попросил юного жителя Сыктывкара проверить наличие денег в доме. Затем, убедив его в серьезности угрозы, настоял на приобретении нового мобильного телефона. Подросток, используя найденные деньги родителей, купил устройство стоимостью более 14 тысяч рублей. На это устройство была отправлена ссылка для установки специального программного обеспечения.
Действуя под диктовку лже-сотрудника банка, школьник направился к банкомату, где с помощью установленной программы перевел на мошеннические счета семейные сбережения в размере 100 тысяч рублей. Обман раскрылся, когда мать обнаружила у сына новый телефон и, выясняя обстоятельства покупки, узнала об инциденте.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.
