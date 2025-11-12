Дефицит кадров в Сыктывкаре заставляет эйчаров игнорировать причины увольнений
- 10:45 12 ноября
- Инесса Богатая
14% горожан прекратили трудовые отношения с предыдущим работодателем "по соглашению сторон", 6% – в связи с сокращением штата, а 3% указали иные обстоятельства увольнения. Наиболее распространенной причиной ухода остается собственное желание (77%).
При этом мужчины чаще, чем женщины, отмечают увольнение по соглашению сторон. Кроме того, сотрудники старше 45 лет чаще расторгают контракт с работодателем на основании соглашения, чем более молодые специалисты.
Среди выбравших такой вариант увольнения, 58% полагают, что данная запись не оказывает влияния на дальнейшее трудоустройство.
Примечательно, что в условиях нехватки кадров, для 67% специалистов по подбору персонала формулировка причины увольнения утратила значение.
Дефицит кадров трансформирует эйчар-практики, заставляя рекрутеров игнорировать формальности, которые ранее были важны. Акцент перемещается с формальных причин ухода на профессиональные навыки и опыт соискателя, что обусловлено изменениями на рынке труда.
Рекрутеры отмечают, что увольнение по собственному желанию может отражать недисциплинированность или низкую квалификацию сотрудника, а увольнение по соглашению сторон – нежелание работодателя проводить процедуру сокращения или искать альтернативные варианты. В связи с этим данные формулировки не всегда отражают реальную причину увольнения.
