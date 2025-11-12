Дефицит кадров в Сыктывкаре заставляет эйчаров игнорировать причины увольнений

Фото "Про Город"

14% горожан прекратили трудовые отношения с предыдущим работодателем "по соглашению сторон", 6% – в связи с сокращением штата, а 3% указали иные обстоятельства увольнения. Наиболее распространенной причиной ухода остается собственное желание (77%). При этом мужчины чаще, чем женщины, отмечают увольнение по соглашению сторон. Кроме того, сотрудники старше 45 лет чаще расторгают контракт с работодателем на основании соглашения, чем более молодые специалисты.

Среди выбравших такой вариант увольнения, 58% полагают, что данная запись не оказывает влияния на дальнейшее трудоустройство.

Примечательно, что в условиях нехватки кадров, для 67% специалистов по подбору персонала формулировка причины увольнения утратила значение.