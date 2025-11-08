В Сыктывкаре зафиксирован новый температурный максимум
- 16:30 8 ноября
- Инесса Богатая
6 ноября воздух прогрелся до +7, 6 градусов Цельсия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦГМС, это на 0,3 градуса превышает предыдущий наивысший показатель, державшийся с 6 ноября 1957 года.
По словам руководителя отдела ЦГМС Коми Ольги Козак, наблюдается интенсивный приток теплого воздуха. Днем 6 ноября в Сыктывкаре зафиксировано плюс 7,6 градуса, что превзошло рекорд 68-летней давности на 0,3 градуса.
Помимо тепла, в Сыктывкар пришли обильные осадки. Синоптик отметила, что в ночь на пятницу выпало 17 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы в 52 мм.
Прогнозируется постепенное снижение температуры в ближайшие дни. Североатлантические циклоны принесут в республику Коми сложные погодные условия: сильные снегопады, метели и усиление ветра до штормового уровня.
