В Сыктывкаре зафиксирован новый температурный максимум

6 ноября воздух прогрелся до +7, 6 градусов Цельсия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦГМС, это на 0,3 градуса превышает предыдущий наивысший показатель, державшийся с 6 ноября 1957 года.

По словам руководителя отдела ЦГМС Коми Ольги Козак, наблюдается интенсивный приток теплого воздуха. Днем 6 ноября в Сыктывкаре зафиксировано плюс 7,6 градуса, что превзошло рекорд 68-летней давности на 0,3 градуса.