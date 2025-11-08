В Сыктывкаре установили еще два вызывных светофора
- 14:30 8 ноября
- Инесса Богатая
Синхронный запуск произведен у жилого комплекса "Луч" на улице Тентюковской и возле ЖК "Ласточкино гнездо", расположенного на Сысольском шоссе. Информация об этом предоставлена муниципальным предприятием "Дорожное хозяйство" и региональным управлением ГИБДД.
В районе "Луча" наблюдался рост аварийных ситуаций с участием пешеходов. Ранее функцию обеспечения безопасности выполнял искусственный ограничитель скорости, однако после ремонтных работ его не восстановили. Теперь же безопасность пешеходов гарантируется светофором, предоставляющим 16 секунд для пересечения проезжей части.
По данным "Дорожного хозяйства", данный светофор стал третьим, установленным на Тентюковской улице. Подобные объекты уже функционируют вблизи школы №3 и дома №36 по улице Кутузова. Эксперты в области дорожной безопасности считают, что подобное решение способно оптимизировать движение транспорта, предоставляя приоритет пешеходам по требованию.
Второй светофор размещен возле ЖК "Ласточкино гнездо" (Сысольское шоссе, напротив дома №59 по улице Пушкина). По заявлению Госавтоинспекции региона, оба новых светофора направлены на обеспечение безопасного и комфортного перехода дороги для местных жителей, особенно для семей с детьми и граждан пожилого возраста. В связи с этим пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, убедившись в полной остановке транспортных средств. Водителям, в свою очередь, настоятельно рекомендуется снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и строго соблюдать сигналы светофоров.
