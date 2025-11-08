Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре установили еще два вызывных светофора

В Сыктывкаре установили еще два вызывных светофора Фото МКП "Дорожное хозяйство" и ГАИ региона

Синхронный запуск произведен у жилого комплекса "Луч" на улице Тентюковской и возле ЖК "Ласточкино гнездо", расположенного на Сысольском шоссе. Информация об этом предоставлена муниципальным предприятием "Дорожное хозяйство" и региональным управлением ГИБДД.

В районе "Луча" наблюдался рост аварийных ситуаций с участием пешеходов. Ранее функцию обеспечения безопасности выполнял искусственный ограничитель скорости, однако после ремонтных работ его не восстановили. Теперь же безопасность пешеходов гарантируется светофором, предоставляющим 16 секунд для пересечения проезжей части.

По данным "Дорожного хозяйства", данный светофор стал третьим, установленным на Тентюковской улице. Подобные объекты уже функционируют вблизи школы №3 и дома №36 по улице Кутузова. Эксперты в области дорожной безопасности считают, что подобное решение способно оптимизировать движение транспорта, предоставляя приоритет пешеходам по требованию.

Второй светофор размещен возле ЖК "Ласточкино гнездо" (Сысольское шоссе, напротив дома №59 по улице Пушкина). По заявлению Госавтоинспекции региона, оба новых светофора направлены на обеспечение безопасного и комфортного перехода дороги для местных жителей, особенно для семей с детьми и граждан пожилого возраста. В связи с этим пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, убедившись в полной остановке транспортных средств. Водителям, в свою очередь, настоятельно рекомендуется снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и строго соблюдать сигналы светофоров.

Напомним, ранее сообщалось об аварии в Сыктывкаре с участием автобуса и иномарки.

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+