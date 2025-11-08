В Сыктывкаре установили еще два вызывных светофора

Синхронный запуск произведен у жилого комплекса "Луч" на улице Тентюковской и возле ЖК "Ласточкино гнездо", расположенного на Сысольском шоссе. Информация об этом предоставлена муниципальным предприятием "Дорожное хозяйство" и региональным управлением ГИБДД.

В районе "Луча" наблюдался рост аварийных ситуаций с участием пешеходов. Ранее функцию обеспечения безопасности выполнял искусственный ограничитель скорости, однако после ремонтных работ его не восстановили. Теперь же безопасность пешеходов гарантируется светофором, предоставляющим 16 секунд для пересечения проезжей части.