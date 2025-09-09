В Коми олени нанесли ущерб популяции краснокнижных растений

Чрезмерный выпас животных привел к сокращению численности редких видов флоры в государственном природном заказнике “Каньон реки Ния-ю”. Ученые зафиксировали значительное уменьшение популяции нескольких растений, находящихся под охраной.

Специалисты Федерального исследовательского центра Коми научного центра УрО РАН провели мониторинг на территории заказника, расположенного на Полярном Урале. Исследования показали, что из-за активной деятельности оленеводов и выпаса животных пострадали редкие растения, включая виды, занесенные в Красную книгу России. Наибольший ущерб отмечен для популяции родиолы розовой, известной также как “золотой корень”, и скерды золотистой. Эти многолетние травянистые растения обладают ценными свойствами, но их восстановление происходит крайне медленно. Всего в этой местности насчитывается 26 видов краснокнижных растений и еще 17 видов, требующих особого внимания со стороны ученых. Об этом сообщили в пресс-службе научного центра УрО РАН.