Республика Коми получит 140 миллионов рублей на новое оборудование для диагностики рака

Финансирование выделят в 2026 году для модернизации онкологической службы. Средства позволят закупить современную технику для радиологической диагностики и лечения.

Правительство России распределило более 7,4 миллиардов рублей между 56 регионами на обновление медицинского оборудования в рамках проекта “Борьба с онкологическими заболеваниями”. Коми получит из этих средств 139,87 миллионов рублей. Финансирование запланировано на 2026 год, как следует из распоряжения, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.