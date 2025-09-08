Республика Коми получит 140 миллионов рублей на новое оборудование для диагностики рака
- 23:45 8 сентября
- Настя Соловьёва
Финансирование выделят в 2026 году для модернизации онкологической службы. Средства позволят закупить современную технику для радиологической диагностики и лечения.
Правительство России распределило более 7,4 миллиардов рублей между 56 регионами на обновление медицинского оборудования в рамках проекта “Борьба с онкологическими заболеваниями”. Коми получит из этих средств 139,87 миллионов рублей. Финансирование запланировано на 2026 год, как следует из распоряжения, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Приобретение новой аппаратуры для радиологических методов обследования позволит улучшить качество и скорость постановки диагноза. Современное оборудование необходимо для проведения высокоточных исследований и эффективной терапии онкологических заболеваний. Это важный шаг для повышения уровня медицинской помощи в регионе. Информацию сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Средства направят в медучреждения республики для проведения конкурсных процедур и последующих закупок. Оснащение больниц новыми аппаратами должно повысить доступность и результативность лечения для пациентов.