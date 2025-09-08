Жители Лесозавода превратили улицу в свалку

В сыктывкарском местечке Лесозавод начало улицы Северная жители превратили в одну большую свалку.

Как сообщили "Про Городу" в постоянной рабочей группе Общественной палаты Коми по вопросам ЖКХ, несанкционированным складированием мусора была охвачена территория длиной в 20 метров вдоль дороги. Руководитель группы Дарья Шучалина совместно с прокуратурой Коми добилась ликвидации свалки за сутки с момента поступления сигнала от горожан.

"Благодаря оперативному внеплановому включению этого адреса в график объезда города мусоровозами Регоператора Севера весь хлам вывезен", - пояснила собеседница издания.

По ее словам, это были не только пакеты с пищевыми отходами, но и старые заборы, ветхие оконные рамы и прочие остатки ремонта.

Фото "до":

Местные жители из числа добросовестных владельцев частного сектора считают виновными своих же соседей. Некоторые хозяева деревянных домов внаглую после ремонтов все выбрасывают прямо на эту улицу.