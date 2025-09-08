Жители Лесозавода превратили улицу в свалку
- 18:30 8 сентября
- administrator
В сыктывкарском местечке Лесозавод начало улицы Северная жители превратили в одну большую свалку.
Как сообщили "Про Городу" в постоянной рабочей группе Общественной палаты Коми по вопросам ЖКХ, несанкционированным складированием мусора была охвачена территория длиной в 20 метров вдоль дороги. Руководитель группы Дарья Шучалина совместно с прокуратурой Коми добилась ликвидации свалки за сутки с момента поступления сигнала от горожан.
"Благодаря оперативному внеплановому включению этого адреса в график объезда города мусоровозами Регоператора Севера весь хлам вывезен", - пояснила собеседница издания.
По ее словам, это были не только пакеты с пищевыми отходами, но и старые заборы, ветхие оконные рамы и прочие остатки ремонта.
Фото "до":
Местные жители из числа добросовестных владельцев частного сектора считают виновными своих же соседей. Некоторые хозяева деревянных домов внаглую после ремонтов все выбрасывают прямо на эту улицу.
"Здесь установлена емкость для сбора отходов - причем не кубовый бак, а семикубовый бункер-накопитель. Однако заполняется он не твердыми коммунальными, а всеми отходами подряд, - пояснила "Про Городу" общественница. - По информации тех, кто ко мне обратились, лесозаводчане свозят сюда хлам по ночам, пользуясь темнотой ввиду отсутствия фонарей".
Что касается свыше десятка шин, также составлявших свалку, пока они остаются там же. Это не ТКО, а отходы третьего класса опасности: вывозить их на полигон Регоператор не имеет права. Вывозом и утилизацией занимаются частные компании со спецлицензией.
"По моей просьбе руководство прокуратуры Коми "дожмет" этот аспект в ближайшее время", - уточнила Дарья Шучалина.
Возглавляемая ею постоянная рабочая группа в палате совместно с прокуратурой возьмутся также за решение вопроса по установке камер видеонаблюдения на данной территории для того, чтобы в рамках программы "Безопасный город" правоохранительные органы Сыктывкара отслеживали ситуацию в режиме онлайн и находили виновных с последующим их привлечением к ответственности за несанкционированный выброс мусора.
Фото "после":
Галина СЕРГЕЕВА