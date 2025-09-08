ВТБ выделил молодым экологам гранты на 11,6 миллионов рублей
- 14:39 8 сентября
- Андрей Павлов
ВТБ профинансировал серию грантов для молодых экологов. Авторы проектов представили планы по спасению редких видов животных и созданию экоинфраструктуры в девяти регионах страны. Общая сумма грантов – более 11,6 миллиона рублей. Об этом ВТБ заявил на ВЭФ-2025.
Инициативы экологов направлены на сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов, защиту редких видов (садовая соня и рыжие лесные муравьи) и борьбу с основными угрозами для них. Среди идей, получивших финансирование – проекты по повышению эффективности природной охраны и устойчивости экосистем, развитию инфраструктуры и экологического туризма. Часть проектов направлена на обучение и привлечение волонтеров, образовательные программы для детей. Инициативы будут реализованы в Белгородской, Ленинградской и Челябинской областях, республиках Мордовия и Хакасия, Камчатском, Красноярском и Приморском краях.
– Объединяя возможности ВТБ и экспертизу Фонда защитников природы, мы выстраиваем систему по спасению природных территорий. Сейчас в фокусе нашего внимания вопрос с нехваткой профессиональных защитников природы. Поэтому мы развиваем и систему грантов, которая способна мотивировать на развитие в природоохранной сфере. Победители реализуют 16 проектов с новым подходом к экозадачам и оптимальным соотношением ресурсов и результата. В наших планах – масштабировать эту практику и привлечь в сферу сохранения природы еще больше профессионалов, – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.
О создании программы грантов для молодых защитников природы ВТБ совместно с фондом объявили в июне 2025 года на XVI Международном форуме «Экология». Инициатива запущена в рамках создания системы поддержки особо охраняемых природных территорий. Среди других проектов, которыми занимаются партнеры: сохранение биоразнообразия, помощь в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, поддержка антибраконьерских и просветительских инициатив на Камчатке.
Справка
Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия рассматриваются как вклад в здоровье и благополучие будущих поколений. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр» (с 2014 года), Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (с 2020 года), ФГБУ «Земля леопарда» (с 2023 года). ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов. С 2025 года ВТБ поддерживает «Фонд защитников природы».
Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х в мире насчитывалось около 35 диких особей вида. Создание нацпарка «Земля леопарда» (Владивосток) и его эффективная работа позволили предотвратить исчезновение хищника. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных. По последним данным на «Земле леопарда» отмечено более 120 леопардов.
Фонд защитников природы – природоохранная организация, созданная профессионалами заповедного дела, которая поддерживает сотрудников заповедников и национальных парков, общественников и волонтёров, учёных и ветеринаров – людей, которые сделали делом своей жизни защиту дикой природы. Фонд защитников природы учрежден Ассоциацией работников заповедного дела.