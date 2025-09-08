ВТБ выделил молодым экологам гранты на 11,6 миллионов рублей

ВТБ профинансировал серию грантов для молодых экологов. Авторы проектов представили планы по спасению редких видов животных и созданию экоинфраструктуры в девяти регионах страны. Общая сумма грантов – более 11,6 миллиона рублей. Об этом ВТБ заявил на ВЭФ-2025.

Инициативы экологов направлены на сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов, защиту редких видов (садовая соня и рыжие лесные муравьи) и борьбу с основными угрозами для них. Среди идей, получивших финансирование – проекты по повышению эффективности природной охраны и устойчивости экосистем, развитию инфраструктуры и экологического туризма. Часть проектов направлена на обучение и привлечение волонтеров, образовательные программы для детей. Инициативы будут реализованы в Белгородской, Ленинградской и Челябинской областях, республиках Мордовия и Хакасия, Камчатском, Красноярском и Приморском краях.