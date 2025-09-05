В Сыктывкаре появится еще одна площадка для выгула собак
- 20:30 5 сентября
- Инесса Богатая
В городе объявлен тендер на создание специальной зоны для выгула домашних животных. Месторасположение будущей площадки определено вблизи дома №180/1 по Октябрьскому проспекту, вдоль Петрозаводской улицы. Соответсвующий документ опубликован на сайте "Госзакупки".
Максимальная стоимость контракта, предложенная заказчиком, – 1 770 333 рубля. Завершить все работы необходимо до 31 октября 2025 года.
В обязанности исполнителя входит подготовка территории, включающая удаление растительности, выравнивание земли и создание многослойного основания с применением геотекстиля. Также предусмотрены работы по озеленению.
Подача заявок на участие в аукционе открыта до 12 сентября.
