В Сыктывкаре появится еще одна площадка для выгула собак

В городе объявлен тендер на создание специальной зоны для выгула домашних животных. Месторасположение будущей площадки определено вблизи дома №180/1 по Октябрьскому проспекту, вдоль Петрозаводской улицы. Соответсвующий документ опубликован на сайте "Госзакупки".

Максимальная стоимость контракта, предложенная заказчиком, – 1 770 333 рубля. Завершить все работы необходимо до 31 октября 2025 года.

В обязанности исполнителя входит подготовка территории, включающая удаление растительности, выравнивание земли и создание многослойного основания с применением геотекстиля. Также предусмотрены работы по озеленению.

Подача заявок на участие в аукционе открыта до 12 сентября.

Ранее сообщалось о случае в Республике Коми, когда владелец овчарки был привлечен к ответственности за нападение его питомца на другую собаку. Инцидент произошел в Ижемском районе и привел к иску о возмещении ущерба и моральной компенсации.

