Россиянин пожил в Германии и понял: "мне здесь не место". Честно рассказал о минусах жизни

Многие видят в переезде в Германию возможность начать новую, лучшую жизнь. Но что, если ваши представления о комфорте и счастье кардинально отличаются от немецкой реальности? История моего знакомого, прожившего в Германии почти 10 лет, – яркое тому подтверждение. В статье собраны его откровенные размышления о жизни в эмиграции.

Мой знакомый жалуется на "сухость" и "скучность" немцев. Ему не хватает душевных песен, фильмов, разговоров по душам – той самой "русской души". Немецкий юмор кажется ему искусственным и непонятным. Закрепить тесные и подлинные связи с местными так и не удалось.

Постоянные жалобы на малейшие нарушения правил раздражают. В Германии строго соблюдают закон, и стучат друг на друга даже по незначительным поводам: неправильно выключенный компьютер, громкий чих. Русский менталитет более лоялен к мелким нарушениям, если они никому не вредят.

3. Жизнь по расписанию, никакой спонтанности

В Германии все организовано по четкому графику. Немцы живут по расписанию работы магазинов, аптек, и других служб. Воскресенье - святой день отдыха. Отсутствие спонтанности и планирование всего заранее угнетает. Невозможность быстро собраться и куда-то поехать, выйти вечером с друзьями без предварительной договоренности – серьезный минус.

4. Различие в ценностях

Немецкий индивидуализм и акцент на личные границы противоречат русскому коллективизму и ценности эмоциональной близости. В Германии важнее точность, последовательность и соблюдение личных границ, а для русского человека – живое общение и искренность.

5. Немцы считают себя лучше остальных

"Чувство превосходства" немцев проявляется в непрошеных советах о том, как жить "правильно", "по-немецки": как выбрасывать мусор, парковаться. Такое поведение напрягает, ведь в русской культуре все иначе.

6. Отсутствие вкуса и разнообразия в еде

Немецкая кухня кажется скудной и однообразной: сосиски, капуста, картофель, салаты с уксусом. Выходной день превращается в проблему из-за закрытых магазинов и ограниченного выбора: вчера можно было поесть только в турецком донерном. Автор вспоминает о российском изобилии и гастрономическом разнообразии.

7. Природа – "искусственная" и "ухоженная"

Немецкая природа красива, но лишена свободы и необузданности. Все слишком "искусственно", "ухожено", с аккуратно выложенными дорожками. Не хватает простора для отдыха на природе, ночевок в палатках и шашлыков.

Вы́вод:

Культурные различия и особенности – серьезное препятствие на пути к комфортной жизни в Германии. Мой знакомый пришел к выводу, что они слишком велики для того, чтобы чувствовать себя "дома".

Источник: Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ

