Почему в США и Канаде не пользуются ванной и душем: у них есть еще один вариант и он лучше во всем
- 17:03 5 сентября
- Служба новостей
У каждой страны есть свои бытовые особенности. Англичан выдают два крана вместо смесителя, французов – багет и пятна на скатерти, финнов – сауна в каждом доме. А что выдает русских? Не медведь, не балалайка, и даже не танк у коттеджа, а… БАНЯ!
Но городские жители, лишенные радости париться с веником, довольствуются ванной или душевой кабиной. Однако в США, Канаде и Австралии предпочитают третий вариант, который у нас встречается крайне редко и фактически запрещен – ТРАП.
Что такое ТРАП и почему он так популярен за границей?
ТРАП – это душ, где лейка и смеситель встроены в стену, а водосборник – в пол. Никаких видимых коммуникаций, все спрятано внутри. В американских домах трапы часто не имеют ограждений, вода просто стекает на пол в углу ванной. После душа можно прямо мокрым подойти к полотенцу и вытереться тут же.
Главная причина популярности трапов за океаном – уменьшение протечек и защита собственности. В США и Канаде большая часть жилья сдается в аренду или принадлежит банкам. Собственники заинтересованы в минимизации рисков, связанных с протечками, которые часто возникают с ваннами и душевыми кабинами (особенно китайскими).
Почему ТРАПЫ запрещены в России?
Законодательство РФ считает, что трапы в многоквартирных домах небезопасны.
- Отсутствие ответственности за гидроизоляцию. В США установкой трапов занимаются лицензированные компании, которые несут ответственность за гидроизоляцию и застрахованы на крупные суммы. В случае протечки страховая компания выплачивает компенсацию, а фирма может лишиться лицензии. В России такой системы нет.
- Самодеятельность в ремонте. У нас ремонтом занимаются все, даже те, кто едва научился закручивать кран. Если произойдет утечка, привлечь к ответственности непрофессионального строителя практически невозможно.
- Сложность ремонта перекрытий. Ремонт затопленных перекрытий – дорогостоящая и трудоемкая задача.
Удобство vs. Риск: Стоит ли игра свеч?
Несмотря на запрет, ТРАПЫ имеют ряд преимуществ:
- Удобство для пожилых людей. Отсутствие высоких бортиков и дверей делает душ более доступным и безопасным.
- Эстетичный внешний вид. Скрытые коммуникации создают минималистичный и современный дизайн ванной комнаты.
Автор рассказывает о своем опыте с ванной и душем, включая "полеты" и протечки. Возможно, стоит рискнуть и попробовать третий вариант, несмотря на запрет?
Итог: Российский законодатель, возможно, и прав, опасаясь некачественной установки и возможных протечек. Но простота и удобство трапов для многих могут перевесить риски. Что выберете вы: привычную ванну, душевую кабину или рискнете установить запретный ТРАП?
Источник: Стеклянная сказка
