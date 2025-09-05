Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Почему в США и Канаде не пользуются ванной и душем: у них есть еще один вариант и он лучше во всем

Почему в США и Канаде не пользуются ванной и душем: у них есть еще один вариант и он лучше во всемФото из архива редакции

У каждой страны есть свои бытовые особенности. Англичан выдают два крана вместо смесителя, французов – багет и пятна на скатерти, финнов – сауна в каждом доме. А что выдает русских? Не медведь, не балалайка, и даже не танк у коттеджа, а… БАНЯ!

Но городские жители, лишенные радости париться с веником, довольствуются ванной или душевой кабиной. Однако в США, Канаде и Австралии предпочитают третий вариант, который у нас встречается крайне редко и фактически запрещен – ТРАП.

Что такое ТРАП и почему он так популярен за границей?

ТРАП – это душ, где лейка и смеситель встроены в стену, а водосборник – в пол. Никаких видимых коммуникаций, все спрятано внутри. В американских домах трапы часто не имеют ограждений, вода просто стекает на пол в углу ванной. После душа можно прямо мокрым подойти к полотенцу и вытереться тут же.

Главная причина популярности трапов за океаном – уменьшение протечек и защита собственности. В США и Канаде большая часть жилья сдается в аренду или принадлежит банкам. Собственники заинтересованы в минимизации рисков, связанных с протечками, которые часто возникают с ваннами и душевыми кабинами (особенно китайскими).

Почему ТРАПЫ запрещены в России?

Законодательство РФ считает, что трапы в многоквартирных домах небезопасны.

  • Отсутствие ответственности за гидроизоляцию. В США установкой трапов занимаются лицензированные компании, которые несут ответственность за гидроизоляцию и застрахованы на крупные суммы. В случае протечки страховая компания выплачивает компенсацию, а фирма может лишиться лицензии. В России такой системы нет.
  • Самодеятельность в ремонте. У нас ремонтом занимаются все, даже те, кто едва научился закручивать кран. Если произойдет утечка, привлечь к ответственности непрофессионального строителя практически невозможно.
  • Сложность ремонта перекрытий. Ремонт затопленных перекрытий – дорогостоящая и трудоемкая задача.

Удобство vs. Риск: Стоит ли игра свеч?

Несмотря на запрет, ТРАПЫ имеют ряд преимуществ:

  • Удобство для пожилых людей. Отсутствие высоких бортиков и дверей делает душ более доступным и безопасным.
  • Эстетичный внешний вид. Скрытые коммуникации создают минималистичный и современный дизайн ванной комнаты.

Автор рассказывает о своем опыте с ванной и душем, включая "полеты" и протечки. Возможно, стоит рискнуть и попробовать третий вариант, несмотря на запрет?

Итог: Российский законодатель, возможно, и прав, опасаясь некачественной установки и возможных протечек. Но простота и удобство трапов для многих могут перевесить риски. Что выберете вы: привычную ванну, душевую кабину или рискнете установить запретный ТРАП?

Источник: Стеклянная сказка

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости