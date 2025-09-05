Мы же с севера, нам нормально: честный отзыв о санатории в Абхазии — что ожидало путешественников

В конце октября 2023 года я с подругой осуществили давнюю мечту – посетили Абхазию, выбрав для отдыха санаторий "Самшитовая роща" в живописной Пицунде. Наш выбор пал на этот санаторий из-за хороших отзывов и наличия бассейна с морской водой. Мы забронировали 11-дневную санаторно-курортную путевку с лечением, которая обошлась нам в 89 000 рублей на двоих. К слову, оплата в Абхазии не вызывает сложностей – принимают российские рубли наличными и карты "Мир".

Наше путешествие началось на поезде от станции "Харовская" в Вологодской области. Поезд "Архангельск — Адлер" доставил нас до Адлера за двое суток. Плацкартный билет стоил 5200 рублей с человека. Преимущество поездки в конце октября – отсутствие толп туристов и школьных каникул, что сделало поездку тихой и комфортной.

За три дня до прибытия в Адлер мы заказали бесплатный групповой трансфер до санатория. Ожидание трансфера у вокзала заняло около 45 минут. Время в пути от вокзала до "Самшитовой рощи" составило примерно 1,5 часа. Российскую границу мы пересекли, выйдя из микроавтобуса для паспортного контроля. На абхазской границе контроль прошли прямо в автобусе.

Обратный путь был также хорошо организован – нас доставили на ж/д вокзал за 3,5 часа до отправления поезда. Современный адлерский вокзал с эскалаторами, лифтами и удобными залами ожидания позволил с комфортом провести время.

Мы выбрали маршрут с пересадкой в Москве. Двухэтажный поезд "Адлер — Москва" (купе за 6000 рублей с человека) доставил нас в столицу за сутки. Пересев на поезд "Москва — Архангельск" (плацкарт за 2000 рублей), мы через 10 часов были дома.

Санаторий "Самшитовая роща": Проживание, Питание и Сервис

Санаторий, построенный турками, напоминает турецкие отели. При заселении произошла путаница с номером, но нам быстро предоставили номер с двумя кроватями на третьем этаже (хотя вид с восьмого этажа, конечно, лучше).

Номер был оснащен всем необходимым: холодильником, чайником, телевизором, пополняемыми запасами мыла, шампуня и геля, а также питьевой водой. Wi-Fi работал на всей территории санатория без нареканий.

"Самшитовая роща" находится на первой линии, располагая собственным галечным пляжем с лежаками, зонтиками, душевыми и магазинчиком. Между санаторием и пляжем раскинулся живописный парк с 200 видами растений.

Для детей в санатории предусмотрена детская комната и игровая площадка в парке. Питание организовано по системе "шведский стол" с широким выбором блюд, включая диетические и вегетарианские варианты. Лично мне питание понравилось больше, чем в отелях Турции и Египта.

Абхазия: Экскурсии и Впечатления

Экскурсионное бюро, расположенное на первом этаже санатория, предлагало разнообразные экскурсии. Мы выбрали четыре: Новоафонский монастырь (с посещением Новоафонской пещеры, парка, искусственного водопада и ж/д станции), озеро Рица, "Вечерняя Гагра" и "Абхазское застолье". Всем рекомендую посетить Новоафонский монастырь и озеро Рица – это настоящие жемчужины Абхазии. Стоимость экскурсий была вполне адекватной (от 700 до 2200 рублей).

Лечение и Оздоровление

Лечение в санатории было организовано на высоком уровне. После консультации с врачом я получила индивидуальный план лечения, включающий 8 процедур: массаж, жемчужные ванны, грязевые аппликации, углекислые сухие ванны, светолечение, лечение магнитами, ингаляции и процедуру лазерного очищения крови. Кроме того, предлагались фиточай и кислородный коктейль. Врачи и медсестры были внимательны и доброжелательны.

Я особенно оценила наличие 25-метрового крытого бассейна с подогреваемой морской водой. Он был открыт до 20:00, и мы часто посещали его после ужина.

Развлечения и Досуг

В санатории есть кинозал на 500 мест, где показывали фильмы для детей и взрослых. Мы посетили концерт ансамбля народного танца "Афыртын", который нам очень понравился.

Небольшие Недостатки

Из минусов могу отметить выдачу только одного ключа от номера на двоих, что было неудобно из-за несовпадающего расписания процедур. Также, в один из дней, мы почувствовали себя неважно (возможно, ротавирус), но, к счастью, быстро поправились.

Море и Природа

Несмотря на конец октября, мы даже купались в море! Вода была бодрящей, но быстро привыкаешь.

В Заключение

В целом, наша поездка в Абхазию и отдых в санатории "Самшитовая роща" оставили самые приятные впечатления. Прекрасная природа, гостеприимные люди, качественное лечение и комфортные условия проживания сделали наш отпуск незабываемым. Рекомендую!

