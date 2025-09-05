Пышные яблочные оладьи, которые никогда не оседают — проверено годами. Бабушкин рецепт без дрожжей
- 09:20 5 сентября
- Служба новостей
Яблочные оладьи – это не просто блюдо, это настоящее воплощение домашнего уюта и семейных традиций. Золотистые, ароматные, с аппетитной корочкой снаружи и нежной мякотью внутри, они дарят ощущение тепла и комфорта.
Легкая кислинка яблок, идеально сочетающаяся со сладостью теста, делает их универсальным лакомством, уместным в любое время дня. Ими можно порадовать себя за завтраком, перекусить в обед или побаловать себя в качестве десерта. Особенно любят яблочные оладьи дети, находя в них что-то особенное – что-то среднее между пирожком и блинчиком.
Именно яблоки придают этим оладьям неповторимый вкус и текстуру. Во время жарки они выделяют сок, который пропитывает тесто, делая его невероятно нежным и сочным.
Ингредиенты:
- Кефир – 500 мл
- Соль – щепотка
- Сахар – 2 ст.л.
- Мука – 350 г
- Сода – 1 ч.л.
- Яблоки – 3 шт.
- Ванильный сахар – 10 г
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Желток – 1 шт.
Приготовление:
-
Смешать желток с солью, сахаром и ванильным сахаром, затем влить кефир. Добавить соду в кефир и перемешать.
-
Когда кефир начнет реагировать с содой, просеять в него муку. Тщательно перемешать муку с кефиром до получения однородного теста.
-
Очистить яблоки от кожуры и натереть на крупной терке. Добавить тертые яблоки в тесто и перемешать. Постепенно добавлять остатки муки.
-
Замесить густое, слегка тягучее тесто. Разогреть растительное масло в сковороде и переложить тесто в кондитерский мешок (можно использовать обычный пакет).
-
Выдавить небольшие оладьи на сковороду и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.
-
При жарке второй стороны накрыть сковороду крышкой и жарить еще 2-3 минуты.
Секрет пушистых оладий, которые никогда не оседают:
Этот рецепт яблочных оладий проверен годами и передается из поколения в поколение! Главный секрет – в использовании кефира и соды, которые делают тесто воздушным и пышным. Оладьи получаются нежными, сочными и никогда не оседают, даже после остывания. Наслаждайтесь вкусом детства!
