Пышные яблочные оладьи, которые никогда не оседают — проверено годами. Бабушкин рецепт без дрожжей

Яблочные оладьи – это не просто блюдо, это настоящее воплощение домашнего уюта и семейных традиций. Золотистые, ароматные, с аппетитной корочкой снаружи и нежной мякотью внутри, они дарят ощущение тепла и комфорта.

Легкая кислинка яблок, идеально сочетающаяся со сладостью теста, делает их универсальным лакомством, уместным в любое время дня. Ими можно порадовать себя за завтраком, перекусить в обед или побаловать себя в качестве десерта. Особенно любят яблочные оладьи дети, находя в них что-то особенное – что-то среднее между пирожком и блинчиком.

Именно яблоки придают этим оладьям неповторимый вкус и текстуру. Во время жарки они выделяют сок, который пропитывает тесто, делая его невероятно нежным и сочным.

Ингредиенты:

  • Кефир – 500 мл
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Мука – 350 г
  • Сода – 1 ч.л.
  • Яблоки – 3 шт.
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Желток – 1 шт.

Приготовление:

  1. Смешать желток с солью, сахаром и ванильным сахаром, затем влить кефир. Добавить соду в кефир и перемешать.

  2. Когда кефир начнет реагировать с содой, просеять в него муку. Тщательно перемешать муку с кефиром до получения однородного теста.

  3. Очистить яблоки от кожуры и натереть на крупной терке. Добавить тертые яблоки в тесто и перемешать. Постепенно добавлять остатки муки.

  4. Замесить густое, слегка тягучее тесто. Разогреть растительное масло в сковороде и переложить тесто в кондитерский мешок (можно использовать обычный пакет).

  5. Выдавить небольшие оладьи на сковороду и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.

  6. При жарке второй стороны накрыть сковороду крышкой и жарить еще 2-3 минуты.

Секрет пушистых оладий, которые никогда не оседают:

Этот рецепт яблочных оладий проверен годами и передается из поколения в поколение! Главный секрет – в использовании кефира и соды, которые делают тесто воздушным и пышным. Оладьи получаются нежными, сочными и никогда не оседают, даже после остывания. Наслаждайтесь вкусом детства!

