Сыктывкарцам рассказали о новых правилах собрания собственников

С осени в Коми и по всей стране изменились правила проведения собраний собственников жилья. Что вам надо знать, чтобы управлять домами легитимно – выяснил «Про Город».

Как сообщили нашему изданию в Службе Коми стройжилтехнадзора, в стране с первого сентября заработали новые правила по оформлению протоколов и решений общего собрания собственников жилья. Изменения прописаны в приказе Минстроя России № 266/пр. Посыл властей – упростить процедуру проведения собрания и обеспечить ее прозрачность для всех жильцов, а также для органов надзора.

«Вводятся требования для формирования протоколов собраний с использованием ГИС ЖКХ. Этот документ в электронном виде подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью оператора информсистемы, - рассказала «Про Городу» первый замруководителя Службы Галина Машукова. - Протоколу собрания с использованием ГИС ЖКХ и без нее будет присваиваться идентификатор. Сообщение же о собрании должно быть размещено в информсистеме вне зависимости от формы проведения».

Протокол, сформированный в ГИС ЖКХ служит официальным документом для предоставления в соответствующие организации.

Также в новых правилах уточняется информация, указываемая в протоколе об инициаторе собрания: исключена необходимость указывать номер его квартиры. Зато к протоколу прилагаются сведения об участниках: номер квартиры, для физических лиц: имя и первая буква фамилии; для юридических лиц: полное и сокращенное наименование или идентификационный номер налогоплательщика; количество голосов, которым обладает собственник помещения в доме.