Сыктывкарцам рассказали о новых правилах собрания собственников
- 13:45 4 сентября
- administrator
С осени в Коми и по всей стране изменились правила проведения собраний собственников жилья. Что вам надо знать, чтобы управлять домами легитимно – выяснил «Про Город».
Как сообщили нашему изданию в Службе Коми стройжилтехнадзора, в стране с первого сентября заработали новые правила по оформлению протоколов и решений общего собрания собственников жилья. Изменения прописаны в приказе Минстроя России № 266/пр. Посыл властей – упростить процедуру проведения собрания и обеспечить ее прозрачность для всех жильцов, а также для органов надзора.
«Вводятся требования для формирования протоколов собраний с использованием ГИС ЖКХ. Этот документ в электронном виде подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью оператора информсистемы, - рассказала «Про Городу» первый замруководителя Службы Галина Машукова. - Протоколу собрания с использованием ГИС ЖКХ и без нее будет присваиваться идентификатор. Сообщение же о собрании должно быть размещено в информсистеме вне зависимости от формы проведения».
Протокол, сформированный в ГИС ЖКХ служит официальным документом для предоставления в соответствующие организации.
Также в новых правилах уточняется информация, указываемая в протоколе об инициаторе собрания: исключена необходимость указывать номер его квартиры. Зато к протоколу прилагаются сведения об участниках: номер квартиры, для физических лиц: имя и первая буква фамилии; для юридических лиц: полное и сокращенное наименование или идентификационный номер налогоплательщика; количество голосов, которым обладает собственник помещения в доме.
«Также с начала этого месяца заработал новый Порядок направления подлинников решений и протокола собрания в орган госжилнадзора. В частности, эти документы направляются инициатором собрания в управляющую организацию, правление ТСЖ (ЖСК). А при непосредственном способе управления домом – сразу в орган госжилнадзора по акту приема-передачи», - уточнила собеседница издания.
Акт должен включать данные об инициаторе собрания и о лице в управляющей организации, правлении ТСЖ, принявшем подлинники протоколов и прочих документов; о реквизите протокола, а также наименовании и количестве листов передаваемых документов.
Акт подписывается инициатором собрания и представителем управляющей организации с указанием даты.
В случае проведения собрания посредством ГИС ЖКХ протокол направляется в орган госжилнадзора в виде доступа к нему в информсистеме в дату его формирования. Письменные же бюллетени направляются администратором собрания не позднее десяти календарных дней с даты проведения собрания.
Галина СЕРГЕЕВА