Тушу свеклу - вкуснее не ела, проще не видела: метод 3-х “Не”. Всю зиму выручает, и винегрета не хочется

Сочная, свекольно-сладкая, душистая – с истинно свекольным ароматом. Это настоящая свекла, которая никогда не надоедает, сколько бы ее ни приготовили. Поставленная в салатнике на стол, она моментально разлетается с любыми блюдами.

Все готовят свеклу, но у каждого свой рецепт. У меня есть особый метод трех "Не", который делает свеклу невероятно вкусной. Этот метод предельно прост, и в этой простоте – весь вкус. Свекла не любит сложностей, ей нужен ясный и простой подход.