Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Тушу свеклу - вкуснее не ела, проще не видела: метод 3-х “Не”. Всю зиму выручает, и винегрета не хочется

Тушу свеклу - вкуснее не ела, проще не видела: метод 3-х “Не”. Всю зиму выручает, и винегрета не хочетсяfreepik

Сочная, свекольно-сладкая, душистая – с истинно свекольным ароматом. Это настоящая свекла, которая никогда не надоедает, сколько бы ее ни приготовили. Поставленная в салатнике на стол, она моментально разлетается с любыми блюдами.

Все готовят свеклу, но у каждого свой рецепт. У меня есть особый метод трех "Не", который делает свеклу невероятно вкусной. Этот метод предельно прост, и в этой простоте – весь вкус. Свекла не любит сложностей, ей нужен ясный и простой подход.

Вкусная свекла: рецепт и ингредиенты

Приготовить эту свеклу гораздо быстрее, чем описать процесс!

  1. Отварить или запечь свеклу до готовности.
    • Для варки: залить свеклу холодной водой после варки и очистить. Говорят, что такое охлаждение размягчает свеклу и помогает ее быстро очистить. Это проверенный метод!
    • Для запекания: обернуть свеклу в два слоя фольги, оставив между ними немного воздуха. Запекать до готовности. Запеченная свекла получается более сахаристой и не разваривается.
  2. Охладить свеклу и натереть на терке. При наличии терпения можно нарезать соломкой – тонкой, красивой и изящной.
  3. Обжарить лук в сковороде с толстым дном. Когда он станет прозрачным, чуть золотистым и начнет аппетитно пахнуть, выложить на сковороду свеклу.

А теперь – как работает метод трех "Не":

  1. Не нужно солить. Да, это дело вкуса, но тушеная свекла не любит соль (если это не маринад). Вкус становится простым, сладость свеклы теряется, а ее настоящий свекольный вкус заглушается. Если не верите – проверьте! Просто не солите свеклу. Зато немного подсластить стоит!
  2. Не нужно добавлять воду. Когда мы тушим свеклу под крышкой, она сама дает сок и пар. Если добавить воды, свекла потеряет цвет и приятную консистенцию. Она будет вареной, а не тушеной. Пусть свеколка тушится в собственном соку! По вкусу можно добавить лавровый лист, душистый или черный перец. Я добавляю только лавровый лист и сахар. Иногда мне нравится добавлять щепотку молотого кориандра. Когда жидкость в сковороде испаряется, сахар карамелизируется, и свекла чуть поджаривается, приобретая замечательный вкус. Такого естественного вкуса не добиться никакими добавками и пряностями. Свекла их не любит! Некоторые добавляют уксус, чтобы сохранить яркий цвет и плотность свеклы. Но это на любителя, так как кислинка будет чувствоваться.
  3. Не нужно долго тушить свеклу. Она размягчится, потеряет цвет и приятную плотность. Сколько нужно тушить? Я это делаю 10-15 минут (зависит от объема). Небольшой объем можно протушить и за 5 минут.

Итого: натертую свеклу тушить с луком под крышкой, добавить лавровый лист и сахар по вкусу. Тушить под крышкой без воды, помешивая, а в конце немного обжарить. Обжаривание придает более аппетитный вид и вкус. Все!

Ингредиенты:

  • Свекла – количество на ваше усмотрение
  • Лук репчатый – 1-2 шт. (в зависимости от количества свеклы)
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Сахар – по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Экспертное уточнение:

  • Для придания более насыщенного вкуса можно добавить в самом конце тушения немного лимонного сока вместо уксуса, особенно если любите кислинку.
  • Вместо обычного сахара можно использовать коричневый сахар, который придаст свекле карамельный оттенок.
  • Отлично дополнит вкус свеклы щепотка мускатного ореха, добавленная в процессе тушения.
  • Если запекаете свеклу, попробуйте добавить к ней целые зубчики чеснока, обернув их вместе в фольгу. Чеснок придаст запеченной свекле пикантный аромат.
  • В готовое блюдо можно добавить немного грецких орехов, предварительно обжаренных на сухой сковороде.
  • В качестве зелени отлично подойдет петрушка или укроп.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь этой свекольной симфонией!

Источник: В саду у Валентинки

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости