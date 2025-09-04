Простой крем со сгущенкой по рецепту из СССР — намазываю этим покупные коржи и готов вкуснейший торт
Представьте себе: вкуснейший шоколадный торт, который можно приготовить за считанные минуты, даже не включая духовку! Секрет прост - готовые коржи и наш невероятно нежный и плотный крем на основе вареной сгущенки. Этот крем идеально держит форму, обладает насыщенным шоколадным вкусом и превратит обычные покупные коржи в настоящий десерт.
В основе рецепта лежит принцип приготовления масляного крема, но с одним важным отличием: этот вариант получается более плотным и стабильным. Главное - правильно подготовить сливочное масло. Заранее достаньте его из холодильника, чтобы оно стало мягким и податливым при комнатной температуре. Я рекомендую использовать масло жирностью 72,5%, так как оно лучше застывает в холодильнике и делает крем менее жирным, хотя традиционно для кремов используют масло жирностью 82,5%.
Ну и конечно, какой шоколадный крем без какао! Какао-порошок не только придает десерту насыщенный шоколадный вкус, но и делает крем более густым. Я часто использую "Золотой ярлык" от "Красного октября" - это проверенная временем классика, но будьте внимательны, на рынке много подделок. В этот раз я решила попробовать алкализованный какао-порошок. Он обладает более интенсивным ароматом и вкусом. Какой бы какао-порошок вы ни выбрали, убедитесь, что он имеет темно-коричневый цвет, однородную текстуру без комочков и насыщенный шоколадный аромат.
Как приготовить этот волшебный крем:
В глубокой миске соедините мягкое сливочное масло, вареную сгущенку и какао-порошок. Взбивайте миксером до однородной пышной массы – это займет не больше минуты! Крем готов!
Собираем торт:
Для торта подойдут как бисквитные, так и вафельные коржи. Бисквитные коржи, чтобы торт получился сочным и нежным, я рекомендую пропитать молоком. Затем щедро смажьте каждый корж кремом. Верх торта можно украсить кремовыми "пиками", сделанными ложкой, и посыпать тертым шоколадом или кусочками шоколада.
Отправьте торт в холодильник на пару часов, чтобы коржи хорошо пропитались, а крем застыл. Если вам нужно ускорить процесс, можно поставить торт в морозильную камеру на 10-15 минут. Готово! Быстрый и вкусный торт со сгущенкой и шоколадом ждет своего часа!
Ингредиенты:
- Готовые бисквитные коржи (2-4 шт., в зависимости от размера)
Для крема:
- 2 банки вареной сгущенки (по 370 г)
- 3 ст.л. какао-порошка
- 2 пачки сливочного масла (по 180-200 г)
Для украшения и пропитки:
- 1 плитка черного горького шоколада (100 г)
- 1 стакан молока
Приятного аппетита!
Экспертное уточнение:
Для более насыщенного шоколадного вкуса в крем можно добавить 1-2 столовые ложки коньяка или ликера. Также, если вы используете очень сладкую вареную сгущенку, можно немного уменьшить количество сахара в пропитке для коржей, чтобы торт не получился приторным. Если вы хотите получить более воздушный крем, взбивайте масло дольше, до образования светлой и пышной массы, прежде чем добавлять остальные ингредиенты. И напоследок – не бойтесь экспериментировать! Этот рецепт – отличная база, которую можно дополнить своими любимыми ингредиентами и создать свой уникальный шедевр!
