Простой крем со сгущенкой по рецепту из СССР — намазываю этим покупные коржи и готов вкуснейший торт

Создано в Шедевруме

Представьте себе: вкуснейший шоколадный торт, который можно приготовить за считанные минуты, даже не включая духовку! Секрет прост - готовые коржи и наш невероятно нежный и плотный крем на основе вареной сгущенки. Этот крем идеально держит форму, обладает насыщенным шоколадным вкусом и превратит обычные покупные коржи в настоящий десерт. В основе рецепта лежит принцип приготовления масляного крема, но с одним важным отличием: этот вариант получается более плотным и стабильным. Главное - правильно подготовить сливочное масло. Заранее достаньте его из холодильника, чтобы оно стало мягким и податливым при комнатной температуре. Я рекомендую использовать масло жирностью 72,5%, так как оно лучше застывает в холодильнике и делает крем менее жирным, хотя традиционно для кремов используют масло жирностью 82,5%.

Ну и конечно, какой шоколадный крем без какао! Какао-порошок не только придает десерту насыщенный шоколадный вкус, но и делает крем более густым. Я часто использую "Золотой ярлык" от "Красного октября" - это проверенная временем классика, но будьте внимательны, на рынке много подделок. В этот раз я решила попробовать алкализованный какао-порошок. Он обладает более интенсивным ароматом и вкусом. Какой бы какао-порошок вы ни выбрали, убедитесь, что он имеет темно-коричневый цвет, однородную текстуру без комочков и насыщенный шоколадный аромат.