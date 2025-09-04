Почему чем больше стараешься, тем меньше жизнь балует добром и счастьем: цитата индийского мудреца

Есть люди, которым словно по волшебству все дается легко: счастье, любовь, материальный достаток. Им не нужно из кожи вон лезть, чтобы обеспечить себе достойную жизнь.

Жизнь полна парадоксов и необъяснимых явлений. Вспомните сакраментальное: "Не делай добра – не получишь зла", или "Чем больше делаешь, тем меньше ценят". Постижение этих горьких истин приходит с возрастом, когда за плечами уже накопился багаж ошибок и разочарований. Кажется, будто существует некий вселенский закон подлости, который испытывает нас на прочность.

А есть и те, кому приходится сражаться за каждый кусок хлеба, сталкиваясь с постоянными ударами судьбы.

Вот, например, моя знакомая, которая безуспешно пытается забеременеть. Она – постоянный клиент кабинета репродуктолога, но все попытки тщетны. А ее подруги и соседки легко беременеют одна за другой, и ходят перед ее носом с колясками. Разве она чем-то хуже?

Или другая история: молодая пара 10 лет жила на съемной квартире, отказывая себе во всем, чтобы накопить на собственное жилье. И вот, когда они, наконец, собрали нужную сумму и были готовы к покупке, цены на недвижимость взлетели в два раза! В итоге, им пришлось брать огромный кредит, чтобы хоть как-то решить жилищный вопрос. За что им такие испытания? Они ведь не лодыри и не бездельники, работали не покладая рук, уставали до изнеможения…

Почему, чем больше жена старается угодить мужу, тем выше вероятность, что он, устав от ее чрезмерной заботы, уйдет к другой? Почему дети убегают от матерей, которые вкладывают в них всю душу, жертвуя собой ради их счастья?

Срабатывает тот самый беспощадный закон подлости: то, что тебе действительно нужно, никогда не будет твоим. И только когда острая потребность исчезает, вчерашняя мечта внезапно оказывается у тебя под носом.

"Все сбывается, стоит только расхотеть", – говорила великая актриса Фаина Раневская. И в этом есть доля правды. Кажется, чем больше усилий прилагаешь, чем больше стараешься, тем дальше становишься от своей заветной цели.

Так, может быть, стоит просто отстраниться, абстрагироваться от своих желаний, довериться судьбе и плыть по течению? Многие утверждают, что сценарий нашей жизни уже давно написан, и нет смысла тратить силы на борьбу с предначертанным.

Если нам суждено быть богатыми, то богатство само нас найдет. Например, мы случайно обнаружим клад на заднем дворе, или найдем на антресолях старый чемоданчик, набитый долларами. А может быть, нам просто повезет сорвать джек-пот в лотерею.

Если нам предначертано встретить свою половинку, не нужно изнывать на сайтах знакомств и навязываться тем, кто не отвечает взаимностью. Судьба сама сведет нас лицом к лицу с тем самым человеком.

Но, как по мне, это позиция ленивых и пассивных людей, которые предпочитают плыть по течению, вместо того, чтобы управлять своей жизнью. Ведь в ежедневном преодолении собственной лени, в попытках найти свое место в жизни и разобраться в себе, нет ничего плохого. Напротив, это и есть то самое развитие личности, которое делает нас лучше.

Если лечь на берегу и просто ждать, то, может быть, по реке рано или поздно проплывут тела врагов, но вместе с ними проплывут и все радости жизни.

Мудрые слова изрек Далай-Лама XIV: "Помните, что не всегда то, что вы хотите, вам действительно нужно". Если человек настолько зациклен на своей цели, что не замечает ничего вокруг, то никакие усилия не помогут ему стать счастливым. Зачем биться головой о закрытую дверь, если рядом есть другие, открытые? Нам много говорят об усердии и упорстве, но не стоит забывать о дальновидности и умении принимать свою судьбу.

И, если в нашей обыденной жизни не происходит ничего особенного, возможно, именно в этот момент судьба бережет нас от чего-то большего?

Индийский гуру Нисаргадатта Махарадж однажды сказал: "Разве было бы нам интересно жить, если бы все складывалось именно так, как мы задумали? Если бы нам легко доставалось все, о чем мы мечтаем?"

Как-то раз я с маниакальным упорством пыталась добиться повышения по службе. И тогда одна мудрая подруга сказала мне: "Ослабь хватку, оспусти ситуацию, не трать нервы и здоровье, если не хочешь заработать невроз. И все будет так, как должно быть".

Я прислушалась к ее совету, разжала сведенные от напряжения кулаки и отпустила свою мечту. На эту должность взяли другого человека. А через полгода пригласили и меня, но уже в другой отдел. Моя мечта сбылась, но совсем не так, как я себе представляла. Ведь не зря существует пословица: "То, что предназначено тебе, не возьмет никто другой".

И мне очень нравятся слова индийского гуру Нисаргадатты Махараджи о том, почему человек так часто попадает в плен собственных планов и намерений:

"Не суетись, всему свое время… Свобода – это свобода от беспокойства. Поняв, что вы не можете влиять на результаты, не обращайте внимания на свои страхи. Пусть они приходят и уходят. Не подпитывайте их своими переживаниями. В действительности, вещи делаются с вами, а не вами…".

