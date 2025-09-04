Забудьте про тесто! Болгарская классика, которую легко повторить: пирог "Три стакана"

Иногда самые простые рецепты оказываются настоящими кулинарными находками. Этот пирог родом из Болгарии именно такой: достаточно просто насыпать ингредиенты, разровнять и отправить в духовку – и все готово! В народе его ласково называют пирогом "Три стакана", потому что основу составляют три простых сухих продукта, взятых в равных пропорциях. Пирог готовится слоями, и в результате получается невероятно воздушная, рассыпчатая структура, слегка напоминающая слоеное пирожное. Важно отметить, что пирог получается совсем не сухим! Это идеальный рецепт для тех, кто ценит вкусные и простые десерты.

Яблоки – душа пирога.