Забудьте про тесто! Болгарская классика, которую легко повторить: пирог "Три стакана"

Иногда самые простые рецепты оказываются настоящими кулинарными находками. Этот пирог родом из Болгарии именно такой: достаточно просто насыпать ингредиенты, разровнять и отправить в духовку – и все готово! В народе его ласково называют пирогом "Три стакана", потому что основу составляют три простых сухих продукта, взятых в равных пропорциях. Пирог готовится слоями, и в результате получается невероятно воздушная, рассыпчатая структура, слегка напоминающая слоеное пирожное. Важно отметить, что пирог получается совсем не сухим! Это идеальный рецепт для тех, кто ценит вкусные и простые десерты.

Яблоки – душа пирога.

Главную роль в этом пироге играют яблоки. Важно, чтобы они были сочными, поэтому рекомендуется выбирать кисло-сладкие сорта. Например, "Антоновка" прекрасно подойдет: она придаст пирогу приятную кислинку и не разварится в кашу в процессе выпечки. Другие подходящие сорта – "Симиренко", "Гала" или "Гренни Смит".

Подготовка и сборка пирога:

  1. Подготовка формы: Возьмите форму диаметром 20-22 см и застелите дно пергаментной бумагой.

  2. Первый "масляный" слой: Натрите небольшое количество сливочного масла на пергаментную бумагу. Этот слой поможет пирогу равномерно пропечься и предотвратит прилипание к бумаге.

  3. Делим на части: Разделите сухую смесь на три равные части, а яблочную начинку – на две.

  4. Собираем слои:

    • Первый слой – равномерно распределите первую часть сухой смеси по дну формы.
    • Второй слой – выложите половину яблочной начинки поверх сухой смеси.
    • Третий слой – насыпьте вторую часть сухой смеси, аккуратно разровняв ее.
    • Четвертый слой – выложите оставшуюся яблочную начинку.
    • Пятый слой – завершите пирог последней частью сухой смеси.

  5. Секрет нежности: Теперь главный секрет – возьмите оставшееся охлажденное сливочное масло и равномерно натрите его на верхний слой пирога. Именно этот слой масла сделает пирог мягким, нежным и ароматным. Масло в процессе выпечки растает и пропитает сухие ингредиенты, создавая ту самую неповторимую структуру.

Выпекание и завершение:

  1. Выпекание: Поставьте форму с пирогом в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Время выпекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому следите за пирогом.
  2. Готовность: Пирог будет готов, когда верх станет золотисто-коричневым, а по дому распространится теплый яблочно-коричный аромат.
  3. Охлаждение: После выпечки дайте пирогу полностью остыть в форме. Это позволит ему "схватиться" и не развалиться при нарезке.
  4. Нарезка и подача: Аккуратно извлеките пирог из формы, потянув за края пергаментной бумаги. Разрежьте пирог на порционные кусочки и подавайте к столу.

Результат:

Пирог получается нежным, слоистым и слегка влажным за счет яблочного сока. Он отлично сочетается с чашкой ароматного чая, крепкого кофе или стаканом холодного молока.

Ингредиенты (для удобства):

  • Мука – 1 стакан (130 г)
  • Манка – 1 стакан (160 г)
  • Сахар – 1 стакан (180 г)
  • Сливочное масло – 150 г (охлажденное)
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка

Начинка:

  • Яблоки – 1 кг (кисло-сладкие сорта)
  • Корица – 1 ч. л.
  • Лимонный сок – 2 ст. л.

Этот пирог "Три стакана" станет прекрасным десертом для семейного чаепития или встречи с друзьями. Простота приготовления и восхитительный вкус делают его фаворитом среди любителей домашней выпечки. Наслаждайтесь!

 

Источник: Рецепты с фото и видео - только лучшее от Аймкук

