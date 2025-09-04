Забудьте про тесто! Болгарская классика, которую легко повторить: пирог "Три стакана"
Иногда самые простые рецепты оказываются настоящими кулинарными находками. Этот пирог родом из Болгарии именно такой: достаточно просто насыпать ингредиенты, разровнять и отправить в духовку – и все готово! В народе его ласково называют пирогом "Три стакана", потому что основу составляют три простых сухих продукта, взятых в равных пропорциях. Пирог готовится слоями, и в результате получается невероятно воздушная, рассыпчатая структура, слегка напоминающая слоеное пирожное. Важно отметить, что пирог получается совсем не сухим! Это идеальный рецепт для тех, кто ценит вкусные и простые десерты.
Яблоки – душа пирога.
Главную роль в этом пироге играют яблоки. Важно, чтобы они были сочными, поэтому рекомендуется выбирать кисло-сладкие сорта. Например, "Антоновка" прекрасно подойдет: она придаст пирогу приятную кислинку и не разварится в кашу в процессе выпечки. Другие подходящие сорта – "Симиренко", "Гала" или "Гренни Смит".
Подготовка и сборка пирога:
-
Подготовка формы: Возьмите форму диаметром 20-22 см и застелите дно пергаментной бумагой.
-
Первый "масляный" слой: Натрите небольшое количество сливочного масла на пергаментную бумагу. Этот слой поможет пирогу равномерно пропечься и предотвратит прилипание к бумаге.
-
Делим на части: Разделите сухую смесь на три равные части, а яблочную начинку – на две.
-
Собираем слои:
- Первый слой – равномерно распределите первую часть сухой смеси по дну формы.
- Второй слой – выложите половину яблочной начинки поверх сухой смеси.
- Третий слой – насыпьте вторую часть сухой смеси, аккуратно разровняв ее.
- Четвертый слой – выложите оставшуюся яблочную начинку.
- Пятый слой – завершите пирог последней частью сухой смеси.
-
Секрет нежности: Теперь главный секрет – возьмите оставшееся охлажденное сливочное масло и равномерно натрите его на верхний слой пирога. Именно этот слой масла сделает пирог мягким, нежным и ароматным. Масло в процессе выпечки растает и пропитает сухие ингредиенты, создавая ту самую неповторимую структуру.
Выпекание и завершение:
- Выпекание: Поставьте форму с пирогом в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Время выпекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому следите за пирогом.
- Готовность: Пирог будет готов, когда верх станет золотисто-коричневым, а по дому распространится теплый яблочно-коричный аромат.
- Охлаждение: После выпечки дайте пирогу полностью остыть в форме. Это позволит ему "схватиться" и не развалиться при нарезке.
- Нарезка и подача: Аккуратно извлеките пирог из формы, потянув за края пергаментной бумаги. Разрежьте пирог на порционные кусочки и подавайте к столу.
Результат:
Пирог получается нежным, слоистым и слегка влажным за счет яблочного сока. Он отлично сочетается с чашкой ароматного чая, крепкого кофе или стаканом холодного молока.
Ингредиенты (для удобства):
- Мука – 1 стакан (130 г)
- Манка – 1 стакан (160 г)
- Сахар – 1 стакан (180 г)
- Сливочное масло – 150 г (охлажденное)
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Начинка:
- Яблоки – 1 кг (кисло-сладкие сорта)
- Корица – 1 ч. л.
- Лимонный сок – 2 ст. л.
Этот пирог "Три стакана" станет прекрасным десертом для семейного чаепития или встречи с друзьями. Простота приготовления и восхитительный вкус делают его фаворитом среди любителей домашней выпечки. Наслаждайтесь!
