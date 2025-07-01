Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного
- 07:15 1 июля
- Служба новостей
Сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов в России, однако многие покупатели опасаются нарваться на подделку. Специалисты Росконтроля провели тщательную проверку и составили список брендов, которым можно доверять.
Главные опасения покупателей:
- Фальсификация: замена натуральных сливок растительными или говяжьими жирами.
- Несвежесть: риск наличия вредных микроорганизмов.
Надежные бренды сливочного масла по версии Росконтроля:
Жирность 82,5%:
- «Вкуснотеево»
- Valuiki «Традиционное»
- «Экомилк»
- «Белорусское» «Традиционное»
Эти марки сделаны исключительно из натуральных сливок, без посторонних добавок, и обладают превосходным вкусом.
Жирность 72,5%:
- «Азбука сыра» «Крестьянское»
- «Вологодское лето» «Крестьянское»
Эти бренды также соответствуют стандартам качества и изготовлены из натурального коровьего молока.
Дополнительные рекомендации по выбору качественного сливочного масла:
- Состав: Качественное масло содержит только натуральные компоненты: сливки, молоко (возможно, соль). Избегайте растительных жиров, консервантов и других добавок.
- Срок годности и дата изготовления: Свежее масло должно храниться не более 30-45 дней. Длительный срок годности может указывать на наличие консервантов.
- Упаковка: Она должна быть герметичной, непроницаемой для воздуха и света.
- Производитель: Отдавайте предпочтение проверенным производителям с хорошей репутацией.
- Место покупки: Покупайте масло в крупных сетевых магазинах, где меньше вероятность встретить подделку.
- Внешний вид: Масло должно быть однородным по консистенции, иметь характерный сливочный цвет, без посторонних включений.
- Маркировка: На упаковке должны быть полные сведения о продукте.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете с высокой долей уверенности купить настоящее, качественное и безопасное сливочное масло.
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