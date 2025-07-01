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Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного

Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочногоpixabay.com

Сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов в России, однако многие покупатели опасаются нарваться на подделку. Специалисты Росконтроля провели тщательную проверку и составили список брендов, которым можно доверять.

Главные опасения покупателей:

  • Фальсификация: замена натуральных сливок растительными или говяжьими жирами.
  • Несвежесть: риск наличия вредных микроорганизмов.

Надежные бренды сливочного масла по версии Росконтроля:

Жирность 82,5%:

  • «Вкуснотеево»
  • Valuiki «Традиционное»
  • «Экомилк»
  • «Белорусское» «Традиционное»

Эти марки сделаны исключительно из натуральных сливок, без посторонних добавок, и обладают превосходным вкусом.

Жирность 72,5%:

  • «Азбука сыра» «Крестьянское»
  • «Вологодское лето» «Крестьянское»

Эти бренды также соответствуют стандартам качества и изготовлены из натурального коровьего молока.

Дополнительные рекомендации по выбору качественного сливочного масла:

  • Состав: Качественное масло содержит только натуральные компоненты: сливки, молоко (возможно, соль). Избегайте растительных жиров, консервантов и других добавок.
  • Срок годности и дата изготовления: Свежее масло должно храниться не более 30-45 дней. Длительный срок годности может указывать на наличие консервантов.
  • Упаковка: Она должна быть герметичной, непроницаемой для воздуха и света.
  • Производитель: Отдавайте предпочтение проверенным производителям с хорошей репутацией.
  • Место покупки: Покупайте масло в крупных сетевых магазинах, где меньше вероятность встретить подделку.
  • Внешний вид: Масло должно быть однородным по консистенции, иметь характерный сливочный цвет, без посторонних включений.
  • Маркировка: На упаковке должны быть полные сведения о продукте.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете с высокой долей уверенности купить настоящее, качественное и безопасное сливочное масло.

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