В Сыктывкаре заработал городской пляж
- 21:45 30 июня
- Инесса Богатая
Санкционированный пляж находится в местечке Кируль.
Соответствующее распоряжение утверждено градоначальником Владимиром Голдиным.
В официальном документе четко прописаны временные рамки функционирования пляжной зоны: она будет открыта для посетителей ежедневно с девяти утра до восьми вечера. Кроме того, в целях поддержания чистоты и порядка на территории пляжа вводится ограничение на въезд автотранспортных средств. Исключение составляют лишь специализированные машины, предназначенные для обслуживания пляжа и обеспечения безопасности.
Ответственность за организацию дежурства спасателей из ПАСС Сыктывкара в период работы городского пляжа возложена на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Таким образом, на протяжении всего времени, когда пляж открыт для посещения, на месте будут присутствовать профессиональные спасатели, готовые оказать помощь в случае необходимости.
Предварительно, до принятия решения об открытии, городским пляжем занимался Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ", входящий в состав Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Специалисты отряда провели тщательное обследование территории.
Как передает "Комиинформ", уровень воды в реке, равно как и состояние речного дна, характеризуется нестабильностью. Несмотря на это, границы пляжной зоны четко определены и обозначены. Существенных замечаний к обустройству территории выявлено не было. Все потенциально опасные участки в реке отмечены на специальной карте, что позволяет отдыхающим быть в курсе возможных рисков.