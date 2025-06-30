В Сыктывкаре заработал городской пляж

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Санкционированный пляж находится в местечке Кируль. Соответствующее распоряжение утверждено градоначальником Владимиром Голдиным.

В официальном документе четко прописаны временные рамки функционирования пляжной зоны: она будет открыта для посетителей ежедневно с девяти утра до восьми вечера. Кроме того, в целях поддержания чистоты и порядка на территории пляжа вводится ограничение на въезд автотранспортных средств. Исключение составляют лишь специализированные машины, предназначенные для обслуживания пляжа и обеспечения безопасности.

Ответственность за организацию дежурства спасателей из ПАСС Сыктывкара в период работы городского пляжа возложена на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Таким образом, на протяжении всего времени, когда пляж открыт для посещения, на месте будут присутствовать профессиональные спасатели, готовые оказать помощь в случае необходимости.