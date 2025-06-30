"Пляжный отдых накрылся": честные отзывы отдыхающих на Черном море. Но не про цены и мазут
- 01:15 1 июля
- Служба новостей
Побережье Анапы приняло первых туристов сезона 2025, и впечатления оказались неоднозначными. Несмотря на недавние новости об экологической ситуации и обещания восстановить пляжи к лету 2026 года, курорт встретил гостей как ни в чем не бывало. Пляжи открыты, люди загорают, но контраст с окружающей действительностью порой поражает.
Встречаются участки с кристально чистой водой, но соседствуют с ними территории, где видны черные пятна на защитных сетках и ощущается отчетливый запах мазута. Причем, этот "аромат" проявляется не сразу, а усиливается к вечеру, словно оживая под лучами заходящего солнца. И это не просто преувеличение.
Один из отдыхающих рассказывает, что на галечном пляже "Высокий берег" обстановка спокойная. Нет ни запаха, ни следов мазута, даже медузы кажутся чистыми. Однако, на Центральном пляже и в районе Джемете ситуация иная. Песок выглядит чистым, но защитные сетки в море покрыты мазутом, а в жару появляется неприятный запах, который отбивает всякое желание загорать, особенно если вы приехали с детьми.
Парадоксально, но "Высокий берег" уже рекомендуют для подводной охоты. По словам отдыхающих, течение уносит загрязнения в сторону от этого участка побережья. Поэтому те, кто приехал не за песчаными пляжами, а за возможностью поплавать с маской, могут остаться довольны. Единственное, что может омрачить отдых, – это обилие лежаков, которые, по мнению некоторых, занимают слишком много места.
К сожалению, не все туристы имели возможность заранее выбрать место отдыха. Многие бронировали туры еще в ноябре, когда информация об экологической ситуации не была широко известна. И теперь, когда чемоданы собраны, а билеты куплены, люди испытывают тревогу и неопределенность. Некоторые признаются, что выбрали Джемете из-за песчаных пляжей, а теперь не знают, стоит ли ехать вообще, ведь отказаться от тура уже невозможно.
Местные жители, в отличие от туристов, не питают иллюзий. Они утверждают, что до полного восстановления пляжей еще далеко. Особенно ситуация ухудшается с прогревом воды: мазут начинает выходить из песка, воздух становится тяжелым, а дышать в жару практически невозможно.
Поэтому, прежде чем отправиться в Анапу, рекомендуется внимательно изучить свежие фотографии и отзывы туристов. Если вы мечтаете об отдыхе без неприятных сюрпризов, стоит обратить внимание на "Высокий берег", где пока еще можно дышать спокойно. За исключением, конечно, тех, кто возмущается из-за чрезмерного количества шезлонгов.
Пляжный сезон в Анапе открыт, но впечатления от отдыха могут быть разными. И запахи, к сожалению, тоже.
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