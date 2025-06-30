"Пляжный отдых накрылся": честные отзывы отдыхающих на Черном море. Но не про цены и мазут

Фото из архива "ПроГорода"

Побережье Анапы приняло первых туристов сезона 2025, и впечатления оказались неоднозначными. Несмотря на недавние новости об экологической ситуации и обещания восстановить пляжи к лету 2026 года, курорт встретил гостей как ни в чем не бывало. Пляжи открыты, люди загорают, но контраст с окружающей действительностью порой поражает. Встречаются участки с кристально чистой водой, но соседствуют с ними территории, где видны черные пятна на защитных сетках и ощущается отчетливый запах мазута. Причем, этот "аромат" проявляется не сразу, а усиливается к вечеру, словно оживая под лучами заходящего солнца. И это не просто преувеличение.

Один из отдыхающих рассказывает, что на галечном пляже "Высокий берег" обстановка спокойная. Нет ни запаха, ни следов мазута, даже медузы кажутся чистыми. Однако, на Центральном пляже и в районе Джемете ситуация иная. Песок выглядит чистым, но защитные сетки в море покрыты мазутом, а в жару появляется неприятный запах, который отбивает всякое желание загорать, особенно если вы приехали с детьми.