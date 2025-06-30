Погонят из вагона вместе с чемоданами: в РЖД ужесточили правила, теперь не поможет даже купленный билет

Удобство онлайн-покупки железнодорожных билетов омрачается неприятным сюрпризом: внезапной отменой уже оформленных заказов. Источник сообщает, что технические неполадки и перегрузка сервисов в часы пик – главные причины этого, способные нарушить все планы путешествия.

Пользователи сообщают, что чаще всего с отменами сталкиваются те, кто пытается приобрести билеты сразу после открытия продаж на новые даты, около 8 утра по московскому времени. В это время наблюдается резкий всплеск активности, когда тысячи людей одновременно бронируют билеты на популярные направления. Как следствие, онлайн-платформы перегружаются и автоматически отменяют часть заказов, даже если на сайте отображается статус "куплено". Деньги при этом возвращаются на карту.