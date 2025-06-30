Просто разложить растение и протереть — и постельные клопы исчезнут из дома навсегда: как прогнать гадких вредителей

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Зачастую постельных клопов считают лишь досадной неприятностью, незначительной бытовой проблемой. Однако, эти крошечные паразиты представляют реальную угрозу для здоровья человека. Помимо болезненных укусов, вызывающих зуд и раздражение кожи, они могут быть переносчиками заболеваний и провоцировать серьезные аллергические реакции, особенно у детей и людей с чувствительной кожей. В отличие от современных методов борьбы, основанных на применении агрессивных химических инсектицидов, не всегда безопасных для здоровья и окружающей среды, наши предки успешно избавлялись от клопов натуральными и экологичными способами. Эти проверенные временем методы базируются на использовании силы природных репеллентов, отпугивающих насекомых и создающих для них неблагоприятную среду.

Одним из самых эффективных и популярных средств для отпугивания постельных клопов является полынь – растение с характерным горьким ароматом, крайне неприятным для многих насекомых, включая клопов, комаров, мух и даже тараканов. Как отмечает портал dezraptor, в сельской местности до сих пор существует традиция высаживать полынь вокруг дома и в саду для защиты жилища от вредителей.