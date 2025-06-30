Наступит настоящее лето: Вильфанд озвучил точную дату потепления в Центральной России

Фото из архива "ПроГорода"

Жителям центральной части России стоит готовиться к тому, что температурный режим начнет приближаться к привычным летним показателям уже в начале июля. Как сообщает научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, 3 и 4 июля в Московском регионе ожидается комфортная температура: днем от +22 до +25 градусов, а ночью – от +10 до +15 градусов. Такие значения температуры воздуха обычно наблюдаются в середине лета. Однако, синоптики предостерегают: рассчитывать на продолжительную жару пока не стоит. Небольшое потепление быстро сменится прохладной воздушной массой, поступающей с северо-запада, уже к концу текущей недели. Роман Вильфанд особо отмечает, что после указанного периода дневная температура воздуха снизится до +18…+23 градусов. Ночные значения температуры останутся в пределах климатической нормы – около +10…+15 градусов, но ощутимая прохлада в утренние и вечерние часы будет чувствоваться сильнее. Подобные температурные колебания – типичное явление для нестабильного летнего сезона, когда в регион постоянно поступают различные воздушные массы.

По словам метеорологов, июль в центре европейской России в последние годы отличается своей переменчивостью и непредсказуемостью. Резкие похолодания чередуются с непродолжительными периодами жары, после чего вновь возвращается пасмурная и ветреная погода. В текущем летнем сезоне циркуляция воздушных потоков создает условия, при которых установление устойчивой жаркой погоды становится маловероятным. Преобладающими будут северо-западные и западные ветры. Эта особенность сказывается не только на температурном режиме, но и на общем ощущении комфорта: солнечные дни будут быстро сменяться облачной погодой.