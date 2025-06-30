Наступит настоящее лето: Вильфанд озвучил точную дату потепления в Центральной России
- 11:19 30 июня
- Служба новостей
Жителям центральной части России стоит готовиться к тому, что температурный режим начнет приближаться к привычным летним показателям уже в начале июля. Как сообщает научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, 3 и 4 июля в Московском регионе ожидается комфортная температура: днем от +22 до +25 градусов, а ночью – от +10 до +15 градусов. Такие значения температуры воздуха обычно наблюдаются в середине лета. Однако, синоптики предостерегают: рассчитывать на продолжительную жару пока не стоит. Небольшое потепление быстро сменится прохладной воздушной массой, поступающей с северо-запада, уже к концу текущей недели.
Роман Вильфанд особо отмечает, что после указанного периода дневная температура воздуха снизится до +18…+23 градусов. Ночные значения температуры останутся в пределах климатической нормы – около +10…+15 градусов, но ощутимая прохлада в утренние и вечерние часы будет чувствоваться сильнее. Подобные температурные колебания – типичное явление для нестабильного летнего сезона, когда в регион постоянно поступают различные воздушные массы.
По словам метеорологов, июль в центре европейской России в последние годы отличается своей переменчивостью и непредсказуемостью. Резкие похолодания чередуются с непродолжительными периодами жары, после чего вновь возвращается пасмурная и ветреная погода. В текущем летнем сезоне циркуляция воздушных потоков создает условия, при которых установление устойчивой жаркой погоды становится маловероятным. Преобладающими будут северо-западные и западные ветры. Эта особенность сказывается не только на температурном режиме, но и на общем ощущении комфорта: солнечные дни будут быстро сменяться облачной погодой.
Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра России, рассчитывать на установление устойчиво высокой температуры воздуха и наступление "настоящей" жары в первой декаде июля не приходится. Жители и гости столицы встретят умеренно теплую, но не знойную погоду. Такой прогноз может обрадовать тех, кто плохо переносит жару, но наверняка огорчит любителей летнего отдыха на природе и длительных прогулок. Рост и развитие овощных и плодовых культур на дачных участках могут несколько замедлиться из-за недостатка тепла.
Опыт прошлых лет показывает, что подобные "погодные качели" могут продолжаться вплоть до середины или даже конца июля. Не исключено, что в дальнейшем нас ожидают новые периоды потепления, однако это будет зависеть от глобальных атмосферных процессов. Специалисты рекомендуют регулярно отслеживать обновления прогноза погоды и не строить больших надежд на кратковременное улучшение погодных условий.
В целом, летний сезон 2025 года в центральном регионе европейской части России характеризуется как изменчивый и непостоянный. Температура постепенно приближается к своим средним многолетним значениям, но устойчивых и продолжительных периодов жаркой погоды в ближайшей перспективе не предвидится. Подобный характер погоды обусловлен особенностями текущего года, а также долгосрочными климатическими изменениями, происходящими на севере Евразийского континента.
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