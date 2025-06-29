Даже если бесплатно предложат поехать туда - ни ногой: туристка поведала о самом отвратительном отдыхе в ее жизни

Август 2021 года стал для нашей героини дебютным знакомством с Абхазией – страной, щедро одаренной природой, но, к сожалению, не всегда гостеприимной в плане сервиса и инфраструктуры. Спонтанное решение отправиться в путешествие диктовалось желанием сменить обстановку, отдохнуть от городской суеты и насладиться активным отдыхом. В компании подруги и её мужа, она отправилась в Гагру – один из самых популярных курортов Абхазии, в надежде на незабываемый отпуск.

Путь в Абхазию выдался на редкость утомительным. Вместо комфортабельного поезда, выбор пал на автобус, что с самого начала подпортило впечатление от поездки. Более суток, проведенных в стесненных условиях, не лучшим образом сказались на физическом и моральном состоянии путешественницы.

Пересечение границы стало дополнительным источником стресса. Огромные очереди, утомительные проверки документов отняли много времени и сил. Если героине истории удалось пройти контроль относительно быстро, то супруга её подруги задержали почти на 15 минут, что добавило нервозности и напряжения.

Затем последовал трансфер в горы. Водитель, лихо маневрируя по извилистому серпантину, заставил пассажиров вцепиться в поручни. После прибытия в Гагру, подруга с мужем без проблем заселились в заранее забронированный отель, в то время как героине пришлось самостоятельно искать себе жилье.

Несмотря на обилие предложений, найти подходящий вариант, сочетающий приемлемую цену и комфортные условия, оказалось непростой задачей. В конечном итоге выбор пал на небольшую комнату без удобств в частном доме. Скромная обстановка – кровать, шкаф, вентилятор и два стула – компенсировалась невысокой ценой в 1000 рублей за ночь.

Первые впечатления: контраст живописности и бытовых неудобств

Хозяева дома оказались вежливыми и гостеприимными людьми. Во дворе располагались общая кухня, душ, туалет и небольшой сад, где росли настоящие киви. Приятным сюрпризом стало поведение местных жителей – вещи часто оставались без присмотра, но краж никто не боялся. Это вызывало доверие и легкое изумление.

Компания отправилась на прогулку по Новой Гагре. Цены в магазинах приятно удивили – они были сопоставимы с российскими, а вот алкоголь оказался значительно дешевле. На рынке торговались неохотно, но делали небольшие скидки. Вечер завершился посещением пляжа. Широкая береговая линия встретила туристов запахом канализации и разбросанным мусором. Купаться удалось всего три раза: шторм и дожди сделали море неспокойным и опасным.

Гастрономические разочарования и экскурсионные приключения

Кулинарные заведения Гагры не смогли порадовать разнообразием и качеством блюд. Еда часто оказывалась пересоленной или пережаренной, а уровень сервиса во многих кафе оставлял желать лучшего. Единственным приятным исключением стал ресторан «Гагрипш», где удалось вкусно поесть и отвлечься от негативных впечатлений. Завтраки героиня предпочитала готовить самостоятельно, используя летнюю кухню.

Из экскурсий наибольшее впечатление произвел Новый Афон с его величественным монастырем. Поездка на озеро Рица и посещение Альпийских лугов также входили в программу, но последние оказались не столь живописными, как ожидалось – лишь поля и пасущиеся коровы. Джип-тур добавил адреналина, но манера вождения местных водителей по узким горным дорогам вызывала тревогу.

Итог: красивые виды на фоне общей неустроенности

Главным плюсом поездки стала природа Абхазии. Величественные горы, поросшие зеленью склоны и чистый воздух навсегда останутся в памяти. Однако общий уровень сервиса, состояние пляжей, разруха и мусор оставили негативное впечатление. Дополнительным минусом стала навязчивость местных торговцев, которые настойчиво предлагали товары по завышенным ценам. Практически везде требовалась оплата наличными, что создавало дополнительные неудобства.

Несмотря на все недостатки, это путешествие подарило яркие эмоции и ценный жизненный опыт. Красота природы и самобытная атмосфера местной культуры оставили неизгладимый след в душе – с оттенком легкой грусти и надеждой на то, что со временем Гагра станет более комфортным и привлекательным местом для туристов. Возможно, когда-нибудь Абхазия сможет раскрыть свой туристический потенциал в полной мере, предложив гостям не только живописные пейзажи, но и достойный уровень сервиса и развитую инфраструктуру.

Читайте также: