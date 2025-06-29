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Гидрометцентр предупреждает: в июле россиян ждет экстремальная погода — опубликован точный прогноз

Гидрометцентр предупреждает: в июле россиян ждет экстремальная погода — опубликован точный прогнозФото из архива "Про Города"

По свежим метеоданным, начало лета в России будет спокойным. Однако, по мнению метеорологов, после удачного июня страну могут ожидать серьезные погодные испытания, осложняющие жизнь граждан.

Июнь: "передышка" перед июльскими штормами

Гидрометцентр сообщает, что в июне отклонений от климатических норм не ожидается. Температура и осадки будут соответствовать средним показателям.

Возможны:

  • Внезапные грозы
  • Локальные перепады температуры
  • Кратковременные шквалистые ветры

Июль: ливни, паводки и угрозы

С июля ситуация может резко ухудшиться. Особенно тревожно на Дальнем Востоке:

  • Затяжные дожди до конца августа
  • Высокая вероятность паводков
  • Угрозы оползней
  • Риски повреждения инфраструктуры
  • Возможное снижение турпотока

Погода по регионам:

  • Центральная Россия: Теплый сезон, но в июле-августе возможны аномальные волны жары (особенно на юге). Осадки распределены неравномерно, после засушливого июня - интенсивные дожди.
  • Сибирь: Умеренно теплое лето с достаточным количеством осадков (западная Сибирь), засушливые периоды (восточные регионы).
  • Северные территории: Прохладное лето, повышенная норма осадков, температура ниже нормы, вероятность штормовых ветров.

Рекомендации по подготовке:

  1. Следить за прогнозами погоды
  2. Создать запас продуктов и медикаментов
  3. Подготовить жилье к стихийным бедствиям
  4. Ограничить поездки в проблемные регионы
  5. Обеспечить доступ к экстренным связям

Несмотря на неточность долгосрочных прогнозов, данные указывают на необходимость подготовки к погодным аномалиям во второй половине лета 2025 года. Гражданам нужна бдительность и готовность к оперативным действиям.

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