Гидрометцентр предупреждает: в июле россиян ждет экстремальная погода — опубликован точный прогноз
- 11:19 29 июня
- Служба новостей
По свежим метеоданным, начало лета в России будет спокойным. Однако, по мнению метеорологов, после удачного июня страну могут ожидать серьезные погодные испытания, осложняющие жизнь граждан.
Июнь: "передышка" перед июльскими штормами
Гидрометцентр сообщает, что в июне отклонений от климатических норм не ожидается. Температура и осадки будут соответствовать средним показателям.
Возможны:
- Внезапные грозы
- Локальные перепады температуры
- Кратковременные шквалистые ветры
Июль: ливни, паводки и угрозы
С июля ситуация может резко ухудшиться. Особенно тревожно на Дальнем Востоке:
- Затяжные дожди до конца августа
- Высокая вероятность паводков
- Угрозы оползней
- Риски повреждения инфраструктуры
- Возможное снижение турпотока
Погода по регионам:
- Центральная Россия: Теплый сезон, но в июле-августе возможны аномальные волны жары (особенно на юге). Осадки распределены неравномерно, после засушливого июня - интенсивные дожди.
- Сибирь: Умеренно теплое лето с достаточным количеством осадков (западная Сибирь), засушливые периоды (восточные регионы).
- Северные территории: Прохладное лето, повышенная норма осадков, температура ниже нормы, вероятность штормовых ветров.
Рекомендации по подготовке:
- Следить за прогнозами погоды
- Создать запас продуктов и медикаментов
- Подготовить жилье к стихийным бедствиям
- Ограничить поездки в проблемные регионы
- Обеспечить доступ к экстренным связям
Несмотря на неточность долгосрочных прогнозов, данные указывают на необходимость подготовки к погодным аномалиям во второй половине лета 2025 года. Гражданам нужна бдительность и готовность к оперативным действиям.
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