Ученые назвали самый полезный завтрак: не каша, не яйца и намного полезнее, чем овощи

Фото из архива "Про Города"

Начни утро правильно, и весь день будет удачным! Оптимизируй свой завтрак, чтобы получить максимум пользы и энергии, задав тон продуктивному дню и отличному самочувствию. Медики утверждают: время сразу после пробуждения – идеальная пора для усвоения полезных веществ и микроэлементов из пищи. Удели завтраку как минимум 20 минут, наслаждаясь едой в спокойной обстановке. Такой подход положительно влияет на общее состояние и заряжает энергией на весь день.

Что же включить в утреннее меню, чтобы завтрак действительно был полезен? Белок – ключевой элемент. Он, как строительный материал, содержится в яйцах, твороге, мясе и сыре. Кальций, необходимый для здоровья, можно получить из йогурта, молока и кунжута. Углеводы выбирай сложные – овсянку, гречку, цельнозерновой хлеб. И не бойся полезных жиров, например, из рыбы.