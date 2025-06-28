Ученые назвали самый полезный завтрак: не каша, не яйца и намного полезнее, чем овощи
- 00:20 29 июня
- Служба новостей
Начни утро правильно, и весь день будет удачным! Оптимизируй свой завтрак, чтобы получить максимум пользы и энергии, задав тон продуктивному дню и отличному самочувствию.
Медики утверждают: время сразу после пробуждения – идеальная пора для усвоения полезных веществ и микроэлементов из пищи. Удели завтраку как минимум 20 минут, наслаждаясь едой в спокойной обстановке. Такой подход положительно влияет на общее состояние и заряжает энергией на весь день.
Что же включить в утреннее меню, чтобы завтрак действительно был полезен? Белок – ключевой элемент. Он, как строительный материал, содержится в яйцах, твороге, мясе и сыре. Кальций, необходимый для здоровья, можно получить из йогурта, молока и кунжута. Углеводы выбирай сложные – овсянку, гречку, цельнозерновой хлеб. И не бойся полезных жиров, например, из рыбы.
Даже если утром катастрофически не хватает времени, выбирай готовые завтраки (хлопья и мюсли) без добавленного сахара, искусственных добавок и красителей. Внимательно изучи состав, чтобы убедиться в их безопасности.
Диетологи советуют "двойной" завтрак: сначала полноценный прием пищи, а затем небольшой перекус – фрукт или горсть орехов. Это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избежать голода до обеда.
Правильный завтрак – не просто источник энергии, а инвестиция в здоровье. Удели внимание составу утреннего рациона, прислушайся к советам экспертов, и ты заметишь, как улучшится самочувствие, повысится работоспособность и укрепится иммунитет. Выбирай продукты осознанно, основываясь на принципах здорового питания и потребностях своего организма.
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