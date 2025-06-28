Почему неверный ответ на вопрос "Чек нужен?" может опозорить на весь магазин

Поход в "Пятёрочку" или "Магнит" давно стал рутиной. И вот, стоя на кассе, мы слышим привычный вопрос: "Вам печатать чек?". Если пакет – это часто предмет автоматического выбора, то с чеком всё сложнее.

Крупные торговые сети не скрывают: отказ от бумажных чеков – это экономия на расходных материалах. Закон (ФЗ №54) требует от магазина предоставления чека покупателю, но допускает и электронную форму, например, через приложение.