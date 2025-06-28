Россиянин задал полякам всего 1 вопрос: за что обижаются на СССР - ответ известен не всем
- 12:06 28 июня
- Служба новостей
Прогуливаясь по старым польским городам, можно наткнуться на неожиданные "послания" на стенах, которые рассказывают об истории страны не хуже, чем музейные экспонаты. Автор популярного travel-блога TrueStory Travel поделился своей находкой: граффити с надписью "Kolejorz" и перечеркнутым серпом и молотом.
Как выяснилось, "Kolejorz" – это прозвище футбольного клуба "Лех" из города Познань, что в переводе означает "железнодорожник". Таким образом, это – своеобразное проявление любви местных фанатов к своей команде, выраженное в уличном искусстве.
Однако, перечеркнутый символ советской эпохи – это уже совсем другая история. Это не просто вандализм, а способ выразить свое отношение к прошлому. Чтобы разобраться в значении этого символа, автор блога обратился к местным жителям. Оказалось, что отношение к нему сильно различается в зависимости от возраста.
Для представителей старшего поколения, особенно тех, кто пережил ужасы Второй мировой войны, этот символ несет негативный отпечаток. Поляки, пережившие те страшные годы, негативно отзываются о действиях Красной армии.
Молодое поколение поляков относится к этим символам более спокойно. Многие воспринимают их как часть истории, но без той личной боли и обиды, которую испытывают их деды и прадеды. Даже использование русского языка в общении не вызывает у них прежней неприязни – они смотрят на прошлое под другим углом.
Поэтому, если вы увидите подобные надписи на стенах польских городов, не спешите делать однозначные выводы. За этими символами кроются глубокие исторические травмы и разное восприятие прошлого разными поколениями. Городские стены, словно страницы истории, могут многое рассказать внимательному наблюдателю.
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