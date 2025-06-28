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Россиянин задал полякам всего 1 вопрос: за что обижаются на СССР - ответ известен не всем

Россиянин задал полякам всего 1 вопрос: за что обижаются на СССР - ответ известен не всемФото из архива "Про Города"

Прогуливаясь по старым польским городам, можно наткнуться на неожиданные "послания" на стенах, которые рассказывают об истории страны не хуже, чем музейные экспонаты. Автор популярного travel-блога TrueStory Travel поделился своей находкой: граффити с надписью "Kolejorz" и перечеркнутым серпом и молотом.

Как выяснилось, "Kolejorz" – это прозвище футбольного клуба "Лех" из города Познань, что в переводе означает "железнодорожник". Таким образом, это – своеобразное проявление любви местных фанатов к своей команде, выраженное в уличном искусстве.

Однако, перечеркнутый символ советской эпохи – это уже совсем другая история. Это не просто вандализм, а способ выразить свое отношение к прошлому. Чтобы разобраться в значении этого символа, автор блога обратился к местным жителям. Оказалось, что отношение к нему сильно различается в зависимости от возраста.

Для представителей старшего поколения, особенно тех, кто пережил ужасы Второй мировой войны, этот символ несет негативный отпечаток. Поляки, пережившие те страшные годы, негативно отзываются о действиях Красной армии.

Молодое поколение поляков относится к этим символам более спокойно. Многие воспринимают их как часть истории, но без той личной боли и обиды, которую испытывают их деды и прадеды. Даже использование русского языка в общении не вызывает у них прежней неприязни – они смотрят на прошлое под другим углом.

Поэтому, если вы увидите подобные надписи на стенах польских городов, не спешите делать однозначные выводы. За этими символами кроются глубокие исторические травмы и разное восприятие прошлого разными поколениями. Городские стены, словно страницы истории, могут многое рассказать внимательному наблюдателю.

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