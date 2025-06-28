Россиянин задал полякам всего 1 вопрос: за что обижаются на СССР - ответ известен не всем

Фото из архива "Про Города"

Прогуливаясь по старым польским городам, можно наткнуться на неожиданные "послания" на стенах, которые рассказывают об истории страны не хуже, чем музейные экспонаты. Автор популярного travel-блога TrueStory Travel поделился своей находкой: граффити с надписью "Kolejorz" и перечеркнутым серпом и молотом. Как выяснилось, "Kolejorz" – это прозвище футбольного клуба "Лех" из города Познань, что в переводе означает "железнодорожник". Таким образом, это – своеобразное проявление любви местных фанатов к своей команде, выраженное в уличном искусстве.

Однако, перечеркнутый символ советской эпохи – это уже совсем другая история. Это не просто вандализм, а способ выразить свое отношение к прошлому. Чтобы разобраться в значении этого символа, автор блога обратился к местным жителям. Оказалось, что отношение к нему сильно различается в зависимости от возраста.