Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменей

Что же проверяли эксперты Роскачества?

Покупка пельменей в магазине нередко напоминает лотерею: никогда не знаешь наверняка, что окажется внутри упаковки. Чтобы избавить покупателей от мук выбора, Роскачество провело масштабное исследование и назвало производителей, которые предлагают действительно качественный и безопасный продукт.

Специалисты провели всесторонний анализ пельменей по нескольким ключевым параметрам. В первую очередь, оценивался состав: определялось фактическое количество мяса в фарше, а также наличие нежелательных ингредиентов, таких как соя, крахмал, усилители вкуса, консерванты и другие добавки. Не менее важным этапом стала проверка соответствия заявленного состава на этикетке реальному содержанию продукта. Кроме того, эксперты уделили особое внимание безопасности пельменей, проведя тесты на наличие вредных микроорганизмов (например, кишечной палочки) и опасных веществ, таких как антибиотики и тяжелые металлы.

Из почти полусотни образцов пельменей, представленных на российском рынке, лишь немногие смогли пройти строгий контроль качества и получить высший балл от Роскачества. В список лучших вошли следующие торговые марки:

«Дымов»: Пельмени этого бренда отличаются высоким содержанием натурального мяса и отсутствием искусственных добавок.

Пельмени этого бренда отличаются высоким содержанием натурального мяса и отсутствием искусственных добавок. «Мясницкий ряд»: Продукция этой компании заслужила высокую оценку за сбалансированный состав и отличный вкус.

Продукция этой компании заслужила высокую оценку за сбалансированный состав и отличный вкус. «Мираторг»: Пельмени от «Мираторга» соответствуют всем требованиям безопасности и отличаются хорошим качеством ингредиентов.

Пельмени от «Мираторга» соответствуют всем требованиям безопасности и отличаются хорошим качеством ингредиентов. «Папа может»: Этот бренд предлагает пельмени с классическим вкусом и натуральным составом, которые придутся по вкусу всей семье.

Этот бренд предлагает пельмени с классическим вкусом и натуральным составом, которые придутся по вкусу всей семье. «Ермолино»: Продукция «Ермолино» известна своим доступным ценам и достойным качеством, что подтверждено результатами исследования Роскачества.

Продукция «Ермолино» известна своим доступным ценам и достойным качеством, что подтверждено результатами исследования Роскачества. «Атяшево»: Пельмени «Атяшево» отличаются высоким содержанием мяса и отсутствием сои в составе.

Пельмени «Атяшево» отличаются высоким содержанием мяса и отсутствием сои в составе. «ВкусВилл»: Этот бренд предлагает пельмени из натуральных ингредиентов, соответствующие высоким стандартам качества.

Этот бренд предлагает пельмени из натуральных ингредиентов, соответствующие высоким стандартам качества. «Цезаренок»: Пельмени «Цезаренок» заслужили высокую оценку за отличный вкус и сбалансированный состав.

Пельмени «Цезаренок» заслужили высокую оценку за отличный вкус и сбалансированный состав. «Рублевский»: Продукция «Рублевский» отличается высоким качеством и соответствием всем требованиям безопасности.

Эксперты Роскачества подтвердили, что эти компании используют в производстве натуральное мясо и не добавляют вредные компоненты. Кроме того, проведенная экспертиза исключила наличие опасных бактерий и вредных веществ в пельменях этих торговых марок, что гарантирует безопасность продукции для потребителей.

Как выбрать качественные пельмени в магазине? Ценные советы для покупателей:

Чтобы сделать правильный выбор и купить действительно качественные пельмени, следуйте этим простым, но эффективным советам:

Внимательно читайте состав продукта: Чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше. Идеальный состав пельменей включает в себя только мясо (говядина, свинина, курица и т.д.), муку высшего сорта, питьевую воду, соль и натуральные специи (перец, лук, чеснок). Избегайте пельменей, в составе которых присутствуют соя, крахмал, усилители вкуса (глутамат натрия), консерванты, искусственные ароматизаторы и красители.

Чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше. Идеальный состав пельменей включает в себя только мясо (говядина, свинина, курица и т.д.), муку высшего сорта, питьевую воду, соль и натуральные специи (перец, лук, чеснок). Избегайте пельменей, в составе которых присутствуют соя, крахмал, усилители вкуса (глутамат натрия), консерванты, искусственные ароматизаторы и красители. Обращайте внимание на срок годности: Не покупайте пельмени с истекающим сроком годности. Свежий продукт – залог безопасности и хорошего вкуса.

Не покупайте пельмени с истекающим сроком годности. Свежий продукт – залог безопасности и хорошего вкуса. Оценивайте внешний вид пельменей: Пельмени должны быть целыми, без трещин и разломов. Поверхность должна быть ровной и гладкой, без излишней наледи и снега. Наличие большого количества льда свидетельствует о том, что продукт подвергался повторной заморозке, что негативно влияет на его качество и вкус.

Пельмени должны быть целыми, без трещин и разломов. Поверхность должна быть ровной и гладкой, без излишней наледи и снега. Наличие большого количества льда свидетельствует о том, что продукт подвергался повторной заморозке, что негативно влияет на его качество и вкус. Доверяйте проверенным брендам и ориентируйтесь на рейтинг Роскачества: Компании с хорошей репутацией и положительными отзывами обычно более ответственно относятся к качеству своей продукции. Результаты исследования Роскачества – это надежный ориентир при выборе пельменей в магазине.

Делайте осознанный выбор продуктов, и вы сможете наслаждаться вкусной и здоровой пищей, заботясь о своем здоровье и благополучии!

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