Растение-агрессор: эти деревья истощают почву на дачном участке — настоящие паразиты для огорода
- 04:03 28 июня
- Служба новостей
Прежде чем создавать райский уголок на даче, внимательно подойдите к выбору растений. Скорость роста – это лишь один фактор, не менее важен и вклад растения в здоровье почвы. Многие садоводы предостерегают от посадки клена ясенелистного, и на то есть веские причины.
Этот "захватчик" растет с невероятной скоростью, превращаясь в гиганта всего за несколько лет (5-7 лет). Но за стремительным ростом скрывается серьезная проблема: клен безжалостно вытягивает из почвы все питательные вещества, обедняя ее и лишая другие растения жизненно важных ресурсов.
Еще одна опасность – хрупкость. Клен ясенелистный, подобно тополю, склонен к ломкости под порывами ветра. Падающие ветви могут повредить постройки или, что еще хуже, нанести травмы. Недаром в некоторых регионах его прозвали "деревом-убийцей".
К тому же, клен является мощным аллергеном, выбрасывая в воздух огромное количество пыльцы. И если он уже успел прижиться на вашем участке, избавиться от него будет непросто.
Для полного уничтожения потребуется комплексный подход: обработка гербицидами, спиливание ствола и повторная обработка молодых побегов. Эффективным методом является также заливка пня раствором соли с уксусом. После удаления агрессора необходимо восстановить почву с помощью сидератов, таких как люпин или горчица. Подготовка земли к новым посадкам займет целый сезон.
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