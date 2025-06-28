Растение-агрессор: эти деревья истощают почву на дачном участке — настоящие паразиты для огорода

Прежде чем создавать райский уголок на даче, внимательно подойдите к выбору растений. Скорость роста – это лишь один фактор, не менее важен и вклад растения в здоровье почвы. Многие садоводы предостерегают от посадки клена ясенелистного, и на то есть веские причины.

Этот "захватчик" растет с невероятной скоростью, превращаясь в гиганта всего за несколько лет (5-7 лет). Но за стремительным ростом скрывается серьезная проблема: клен безжалостно вытягивает из почвы все питательные вещества, обедняя ее и лишая другие растения жизненно важных ресурсов.