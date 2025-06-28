Несчастные цифры в дате рождения: этим людям трудно найти любовь и построить семью

Фото из архива "Про Города"

Новейшие исследования, объединяющие нумерологию и психологию, выявили интересную взаимосвязь: определенные даты рождения могут оказывать значительное влияние на успех в романтических отношениях. Эксперты выделили несколько "групп риска" – людей, чьи нумерологические характеристики могут создавать препятствия на пути к гармоничной личной жизни. Особое внимание исследователи обратили на женщин, находящихся под влиянием чисел 1 и 5. Те, кто родился 1, 10 или 19 числа, зачастую проявляют выраженные лидерские качества и стремление держать ситуацию под контролем. Их независимость и сильный характер, будучи безусловными достоинствами, могут отпугивать потенциальных партнеров, порождая постоянные конфликты за лидерство в отношениях и, как следствие, разрушая романтическую связь.

В "группу риска" также попадают женщины, рожденные 5, 14 или 23 числа, подверженные влиянию числа 5. Им свойственна неутолимая жажда приключений и постоянных перемен, что неизбежно отражается на их личной жизни, внося в нее нестабильность. Стремление к новизне и нежелание "осесть" затрудняет создание крепких и длительных связей, а частая смена партнеров становится следствием их беспокойной натуры и стремления к новым впечатлениям.