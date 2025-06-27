"Купаться невозможно, все сидят на берегу": Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим

Для жителей России, привыкших к недорогому отдыху на Черноморском побережье, известие о закрытии ряда пляжей до 2026 года заставило задуматься о новых направлениях. Где же провести летний отпуск приятно и без существенных затрат?

Сочи, Геленджик и Туапсе по-прежнему готовы принимать туристов, предлагая развитую инфраструктуру, живописные виды и разнообразные развлечения. Однако стоит учитывать, что цены здесь заметно выше. Ночь в отеле три звезды у моря обойдется минимум в 5000 рублей, тогда как в Анапе аналогичное размещение можно было найти за 3000. Взамен доступны аквапарки, благоустроенные набережные, уютные кафе с видом на море и широкий выбор экскурсий.

Ейск и Щёлкино привлекают туристов мелким морем, что идеально подходит для семей с детьми, и более низкими ценами. Снять номер в гостевом доме можно от 1500 рублей в сутки. Недостаток – сложная логистика из-за временных ограничений в работе большинства аэропортов Краснодарского края (кроме Сочи). Дорога от аэропорта Сочи до Азовского побережья может занять 6-8 часов на автобусе, что может быть утомительно, особенно для короткой поездки.

Абхазия: новый опыт и доступные цены

После событий прошлого года туристы с осторожностью рассматривали поездки в Абхазию. Сейчас ситуация стабилизировалась, граница с Сочи открыта, виза не требуется. Цены здесь ниже, чем в Краснодарском крае: комплексный обед – около 400 рублей, жилье – от 2000 рублей за ночь. Инфраструктура в Абхазии проще, общая атмосфера напоминает советское время.

Турция и Египет: привычный "все включено", но с большими затратами

Пакетные туры в Анталию начинаются от 80 тысяч рублей на человека, что примерно в два раза дороже, чем поездка в Анапу. За эти деньги можно получить систему "все включено": бассейны, развлекательные программы, высокий уровень обслуживания и комфортабельные отели. Отдых в Египте немного доступнее – от 65 тысяч рублей, но количество прямых рейсов из Нижнего Новгорода ограничено.

Дагестан: экзотика и горы вместо пляжа

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу становятся все более популярными. Дагестан привлекает живописными горными пейзажами, уникальной культурой и возможностью отдохнуть на Каспийском море. Количество отелей ограничено, поэтому рекомендуется бронировать жилье заранее. Море здесь не такое лазурное, как в Турции или Египте, и инфраструктура еще развивается.

Альтернатива морскому отдыху: путешествия по России

Некоторые жители Нижнего Новгорода решили отказаться от пляжного отдыха и выбрать путешествия по России. Калининградская область, Карелия, города Золотого кольца – спрос на экскурсионные туры заметно вырос. Особенно популярны трехдневные туры с мастер-классами, дегустациями и посещением известных мест.

Рекомендации для туристов: планирование и открытость к новому

Из-за возросшего спроса и инфляции средняя стоимость отпуска увеличилась. Предложений "горящих" туров практически нет, поэтому туроператоры рекомендуют бронировать путевки заранее. Те, кто надеется на скидки ближе к августу, могут столкнуться с отсутствием подходящих вариантов.

Главный совет от специалистов туристической отрасли: не ограничиваться привычными местами и быть готовыми к новым впечатлениям. Если раньше отпуск ассоциировался в первую очередь с Анапой, сейчас стоит рассмотреть и другие регионы России, и зарубежные направления. Вместо моря можно отправиться в горы, а вместо пятизвездочного отеля – выбрать уютный гостевой дом. Сезон обещает быть интересным и полным новых открытий, даже если планы пришлось немного изменить.

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