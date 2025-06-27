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Почему неверный ответ на вопрос "Чек нужен?" может опозорить на весь магазин

Почему неверный ответ на вопрос "Чек нужен?" может опозорить на весь магазинФото из архива "Про Города"

Визит в сетевые магазины, такие как "Пятерочка" или "Магнит", прочно вошел в повседневную жизнь россиян. При оплате покупок часто звучит вопрос: "Чек печатать?". И если о покупке пакета многие не размышляют, то к чеку отношение более неоднозначное.

Торговые сети открыто заявляют, что, предлагая отказаться от распечатанного чека, сокращают расходы на кассовую ленту. Законодательство обязывает торговую точку предоставить покупателю подтверждение совершения покупки (ФЗ №54), но это не обязательно должен быть физический чек. Цифровой чек, например, в мобильном приложении магазина, полностью соответствует требованиям закона.

Тем не менее, отказываясь от бумажного варианта, стоит учитывать возможные риски. По мнению автора Дзен-канала MASTER ED, в случае срабатывания противокражной рамки или возникновения вопросов у службы безопасности магазина относительно ваших покупок, отсутствие чека может вызвать затруднения. Предъявление "бумажки" со списком приобретенных товаров и общей суммой мгновенно снимет любые подозрения.

В конечном счете, несмотря на удобство электронных чеков, бумажный аналог иногда может оказаться полезным. Не у всех установлены приложения магазинов, к тому же загрузка информации не всегда происходит моментально. Поэтому, когда кассир предлагает распечатать чек, возможно, стоит согласиться, чтобы в случае необходимости быстро и без проблем доказать факт совершения покупки.

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