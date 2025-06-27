Почему неверный ответ на вопрос "Чек нужен?" может опозорить на весь магазин

Визит в сетевые магазины, такие как "Пятерочка" или "Магнит", прочно вошел в повседневную жизнь россиян. При оплате покупок часто звучит вопрос: "Чек печатать?". И если о покупке пакета многие не размышляют, то к чеку отношение более неоднозначное.

Торговые сети открыто заявляют, что, предлагая отказаться от распечатанного чека, сокращают расходы на кассовую ленту. Законодательство обязывает торговую точку предоставить покупателю подтверждение совершения покупки (ФЗ №54), но это не обязательно должен быть физический чек. Цифровой чек, например, в мобильном приложении магазина, полностью соответствует требованиям закона.