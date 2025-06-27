Почему нужно солить воду в унитазе. Запомните это раз и навсегда

Фото из архива "ПроГорода"

У каждой хозяйки есть свои "маленькие хитрости", помогающие поддерживать порядок и уют в доме. И один из самых неожиданных секретов – это обычная кухонная соль, незаменимый помощник не только на кухне, но и в уборке! Да, вы не ослышались: этот скромный продукт обладает удивительными свойствами и может стать вашим надежным союзником в борьбе за чистоту, особенно когда речь идет о… унитазе!

Возможно, это звучит необычно, но использование соли для ухода за унитазом – это проверенный временем и очень эффективный способ избавиться от загрязнений и неприятных запахов. Почему же соль так хороша в этом деле и как правильно ее использовать?

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